Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240314/bitkoin-846317359.html
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ
Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:48+0300
2024-03-14T17:50+0300
биткоин
суд
лондон
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс. В 2016 году Райт доказал, что является создателем биткоина, продемонстрировав цифровые подписи, созданные в самом начале эры развития криптовалюты. "Доктор Райт не тот человек, который взял псевдоним Сатоши Накамото или действовал под ним в период с 2008 по 2011 год… Доктор Райт не тот человек, который создал систему биткоин", - приводит агентство слова судьи. Суд вынес решение по итогам двухмесячного разбирательства между Райтом и некоммерческой организацией Crypto Open Patent Alliance (COPA), которая пытается оградить криптовалютные технологии от патентов, сообщает Франс Пресс. Принципы работы сети по эмиссии биткоинов были опубликованы в 2008 году и подписаны именем Сатоши Накамото. В 2015 году СМИ сообщили, что за этим псевдонимом скрывается австралиец Крейг Райт. Мужчина объяснил, что назвал себя Накамото в честь японского купца и философа XVI века Томинага Накамото, который критически относился к нормативным принципам мышления своего времени и выступал за свободную торговлю.
https://1prime.ru/20240311/bitcoin-846143231.html
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_126:0:1922:1347_1920x0_80_0_0_34fe9dc614cf9e5f4bd8ca944e6db8b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биткоин, суд, лондон
Биткоин, суд, ЛОНДОН, Криптовалюта
17:48 14.03.2024 (обновлено: 17:50 14.03.2024)
 
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ

France Press: cуд Лондона постановил, что Крейг Райт не является создателем биткоина

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс.
В 2016 году Райт доказал, что является создателем биткоина, продемонстрировав цифровые подписи, созданные в самом начале эры развития криптовалюты.
"Доктор Райт не тот человек, который взял псевдоним Сатоши Накамото или действовал под ним в период с 2008 по 2011 год… Доктор Райт не тот человек, который создал систему биткоин", - приводит агентство слова судьи.
Криптовалюта, сток
Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов
11 марта, 10:31
Суд вынес решение по итогам двухмесячного разбирательства между Райтом и некоммерческой организацией Crypto Open Patent Alliance (COPA), которая пытается оградить криптовалютные технологии от патентов, сообщает Франс Пресс.
Принципы работы сети по эмиссии биткоинов были опубликованы в 2008 году и подписаны именем Сатоши Накамото. В 2015 году СМИ сообщили, что за этим псевдонимом скрывается австралиец Крейг Райт. Мужчина объяснил, что назвал себя Накамото в честь японского купца и философа XVI века Томинага Накамото, который критически относился к нормативным принципам мышления своего времени и выступал за свободную торговлю.
 
КриптовалютаБиткоинсудЛОНДОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала