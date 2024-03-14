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В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ
Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:48+0300
2024-03-14T17:48+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс. В 2016 году Райт доказал, что является создателем биткоина, продемонстрировав цифровые подписи, созданные в самом начале эры развития криптовалюты. "Доктор Райт не тот человек, который взял псевдоним Сатоши Накамото или действовал под ним в период с 2008 по 2011 год… Доктор Райт не тот человек, который создал систему биткоин", - приводит агентство слова судьи. Суд вынес решение по итогам двухмесячного разбирательства между Райтом и некоммерческой организацией Crypto Open Patent Alliance (COPA), которая пытается оградить криптовалютные технологии от патентов, сообщает Франс Пресс. Принципы работы сети по эмиссии биткоинов были опубликованы в 2008 году и подписаны именем Сатоши Накамото. В 2015 году СМИ сообщили, что за этим псевдонимом скрывается австралиец Крейг Райт. Мужчина объяснил, что назвал себя Накамото в честь японского купца и философа XVI века Томинага Накамото, который критически относился к нормативным принципам мышления своего времени и выступал за свободную торговлю.
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Биткоин, суд, ЛОНДОН, Криптовалюта
В Лондоне опровергли личность создателя биткоина, пишет СМИ
France Press: cуд Лондона постановил, что Крейг Райт не является создателем биткоина
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Высокий суд Лондона постановил, что австралийский бизнесмен Крейг Райт не является создателем криптовалюты биткоин, сообщило в четверг агентство Франс Пресс.
В 2016 году Райт доказал, что является создателем биткоина, продемонстрировав цифровые подписи, созданные в самом начале эры развития криптовалюты.
"Доктор Райт не тот человек, который взял псевдоним Сатоши Накамото или действовал под ним в период с 2008 по 2011 год… Доктор Райт не тот человек, который создал систему биткоин", - приводит агентство слова судьи.
Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов
Суд вынес решение по итогам двухмесячного разбирательства между Райтом и некоммерческой организацией Crypto Open Patent Alliance (COPA), которая пытается оградить криптовалютные технологии от патентов, сообщает Франс Пресс.
Принципы работы сети по эмиссии биткоинов были опубликованы в 2008 году и подписаны именем Сатоши Накамото. В 2015 году СМИ сообщили, что за этим псевдонимом скрывается австралиец Крейг Райт. Мужчина объяснил, что назвал себя Накамото в честь японского купца и философа XVI века Томинага Накамото, который критически относился к нормативным принципам мышления своего времени и выступал за свободную торговлю.