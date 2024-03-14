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Раскрыто, чего хотят работодатели от сотрудников, берущих больничный

Раскрыто, чего хотят работодатели от сотрудников, берущих больничный - 14.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, чего хотят работодатели от сотрудников, берущих больничный

Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса и ожидают, что он будет на связи и продолжит... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T06:53+0300

2024-03-14T06:53+0300

2024-03-14T06:53+0300

экономика

работа

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса и ожидают, что он будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть рабочих задач, рассказали РИА Новости эксперты группы "Ренессанс Страхование". "Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса. Значительная часть респондентов отметили, что их руководство всегда (23%) или часто (18%) ожидает, что больной сотрудник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть рабочих задач", - делятся данными исследования они. Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний (30% и 27% соответственно), в то время как среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже (21% и 9% соответственно). При этом среди сотрудников крупных предприятий велика доля тех, кто имеет полис ДМС, и 84% таких сотрудников отметили, что наличие полиса позволяет им чувствовать себя более защищенными, даже если приходится переносить болезнь на ногах, рассказывают в "Ренессанс Страховании". По словам 40% опрошенных, их руководство часто (23%) или хотя бы раз (17%) делало им замечания о том, что они "слишком часто болеют". Женщины сталкивались с подобными замечаниями чаще мужчин – руководство 26% опрошенных женщин жаловалось на злоупотребление ими больничных "часто", в 18% - "разово". Среди мужчин так отвечали 20% и 18% соответственно, указывает страховщик. "Подавляющее большинство трудоспособных россиян (70%) сталкивались с ухудшением самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы - боли в спине из-за сидячего образа жизни (19%) и ухудшение зрения из-за продолжительного пребывания за компьютером (18%). На третьем месте головная боль (15%). Каждый девятый испытывал эмоциональное выгорание (11%), а десятая часть опрошенных столкнулась с переутомлением", - отмечается в исследовании.

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работа