Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240314/britain-846310681.html
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ
Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
политика
великобритания
риши сунак
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/94/841239406_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6b7477dddbde77161b293df5fee0f7d9.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей, знакомых с ситуацией."Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году", - сказано в публикации.Согласно заявлениям источников, существуют определенные сомнения в его способности сдержать рост популярности Лейбористской партии. Последний опрос показывает, что Консервативная партия может потерять три четверти мест в парламенте на следующих выборах.Ранее издание Times сообщало, что группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, в которой состоит Сунак, намерена добиться его отставки до проведения выборов, чтобы удержать власть на фоне роста популярности оппозиции.Всеобщие выборы должны состояться до января 2025 года, но Сунак заявил, что они запланированы на вторую половину 2024 года.
https://1prime.ru/20240225/843158386.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/94/841239406_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f58ab73d7d0b7eb77d35749c3454825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, риши сунак, новости
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, Новости
15:36 14.03.2024
 
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ

Bloomberg: британские министры в частном порядке обсуждали замену премьера Сунака

© CC BY 2.0 / Simon Dawson / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© CC BY 2.0 / Simon Dawson / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей, знакомых с ситуацией.
"Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году", - сказано в публикации.
Согласно заявлениям источников, существуют определенные сомнения в его способности сдержать рост популярности Лейбористской партии. Последний опрос показывает, что Консервативная партия может потерять три четверти мест в парламенте на следующих выборах.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
25 февраля, 09:49
Ранее издание Times сообщало, что группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, в которой состоит Сунак, намерена добиться его отставки до проведения выборов, чтобы удержать власть на фоне роста популярности оппозиции.
Всеобщие выборы должны состояться до января 2025 года, но Сунак заявил, что они запланированы на вторую половину 2024 года.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРиши СунакНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала