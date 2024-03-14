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Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ
Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей, знакомых с ситуацией."Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году", - сказано в публикации.Согласно заявлениям источников, существуют определенные сомнения в его способности сдержать рост популярности Лейбористской партии. Последний опрос показывает, что Консервативная партия может потерять три четверти мест в парламенте на следующих выборах.Ранее издание Times сообщало, что группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, в которой состоит Сунак, намерена добиться его отставки до проведения выборов, чтобы удержать власть на фоне роста популярности оппозиции.Всеобщие выборы должны состояться до января 2025 года, но Сунак заявил, что они запланированы на вторую половину 2024 года.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, Новости
Британские министры собираются заменить Сунака, пишут СМИ
Bloomberg: британские министры в частном порядке обсуждали замену премьера Сунака
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность замены премьера Риши Сунака перед парламентскими выборами, пишет Bloomberg со сылкой на людей, знакомых с ситуацией.
"Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году", - сказано в публикации.
Согласно заявлениям источников, существуют определенные сомнения в его способности сдержать рост популярности Лейбористской партии. Последний опрос показывает, что Консервативная партия может потерять три четверти мест в парламенте на следующих выборах.
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Ранее издание Times сообщало, что группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, в которой состоит Сунак, намерена добиться его отставки до проведения выборов, чтобы удержать власть на фоне роста популярности оппозиции.
Всеобщие выборы должны состояться до января 2025 года, но Сунак заявил, что они запланированы на вторую половину 2024 года.