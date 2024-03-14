https://1prime.ru/20240314/britaniya-846278437.html

В парламенте Британии решили реабилитировать жертв массовой судебной ошибки

В парламенте Британии решили реабилитировать жертв массовой судебной ошибки - 14.03.2024, ПРАЙМ

В парламенте Британии решили реабилитировать жертв массовой судебной ошибки

Правительство Великобритании представило в среду законопроект, направленный на оправдание сотен начальников почтовых отделений, неправомерно привлеченных к... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T05:15+0300

2024-03-14T05:15+0300

2024-03-14T05:15+0300

великобритания

почта

it

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство Великобритании представило в среду законопроект, направленный на оправдание сотен начальников почтовых отделений, неправомерно привлеченных к ответственности за якобы хищение средств из-за неисправного ПО Horizon, следует из заявления на сайте правительства. В период с 1999 по 2015 год не менее 700 начальников почтовых отделений госкомпании Post Office в Британии были привлечены к ответственности по обвинению в мошенничестве, воровстве и фальсификации бухгалтерии на основании данных, полученных с помощью неисправной компьютерной системы Horizon от японской компании Fujitsu. Сотни человек стали банкротами или были помещены в места лишения свободы, по меньшей мере четыре человека покончили с собой. Британские СМИ окрестили скандал одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории страны. "Законопроект, который был представлен в парламенте 13 марта 2024 года, аннулирует обвинительные приговоры", - говорится в сообщении на сайте правительства. В соответствии c новым законопроектом, который правительство надеется окончательно принять до конца июля, оправданы будут все связанные со скандалом лица, подвергавшиеся преследованию в период с 1996 по 2018 год. Они также смогут получить компенсацию в размере 600 тысяч фунтов стерлингов или попытаться добиться возмещения ущерба в суде, где сумма возможной выплаты не ограничена. Помимо этого, почтмейстеры, которые не были осуждены, но все равно пострадали в результате скандала, смогут получить 75 тысяч фунтов. Новый законопроект вызвал немало споров, поскольку благодаря ему обвинения будут сняты с тех, кто все же мог нарушить закон. Правительство, в свою очередь, пообещало приложить все усилия, чтобы его действие распространялось только на неправомерно осужденных. Скандал берет начало в 1999 году, когда сбои в новом бухгалтерском программном обеспечении Horizon стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов привели к необъяснимым недостачам в 20 тысячах отделений почты. Согласно контрактным условиям, операторы отделений несли ответственность за убытки, и Post Office потребовала от них вернуть деньги. Позднее Высокий суд Лондона постановил, что IT-эксперты почтовой компании знали об ошибках в системе с начала 2000-х годов, однако юридический отдел продолжал добиваться возмещения убытков из-за мнимых недостач. Газета Times писала, что британские правоохранители расследуют возможные мошеннические действия почтовой госкомпании Post Office. На сегодняшний день обвинительные приговоры были отменены в отношении более 90 начальников почтовых отделений. Британское правительство предложило в сентябре 2023 года компенсации в размере 600 тысяч фунтов стерлингов для каждого неправомерно осужденного, желающего прийти к судебному соглашению.

https://1prime.ru/20240313/britaniya-846234906.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, почта, it