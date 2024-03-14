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Торговым сетям предложили перейти на электронные чеки - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Торговым сетям предложили перейти на электронные чеки
Торговым сетям предложили перейти на электронные чеки - 14.03.2024, ПРАЙМ
Торговым сетям предложили перейти на электронные чеки
Российский экологический оператор рекомендовал торговым сетям отказаться от бумажных чеков для сохранения окружающей среды и экономии ресурсов, сообщили в... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T05:57+0300
2024-03-14T05:57+0300
экономика
рэо
кассовые чеки
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский экологический оператор рекомендовал торговым сетям отказаться от бумажных чеков для сохранения окружающей среды и экономии ресурсов, сообщили в компании. В Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли, говорится в сообщении РЭО. "РЭО положительно оценивает динамику по постепенному переходу покупателей на электронные чеки, которые являются более экологичными. Дело в том, что на практике бумажные чеки не извлекаются из общей массы отходов и попадают на полигон. Поэтому дальнейший отказ от бумажных чеков позволит сэкономить большое количество ресурсов и тем самым внести существенный вклад в улучшение экологии", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании отмечают, что крупные ритейлеры уже начали внедрять электронные чеки и добавлять в свои приложения функцию отказа от бумажного носителя. "По данным ритейла, все больше потребителей переходит на электронные чеки. Например, в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" доля потребителей товаров, пользующихся электронными чеками, в 2023 году выросла в два раза по отношению к прошлому году", - приводятся в сообщении слова директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.
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рэо, кассовые чеки
Экономика, РЭО, кассовые чеки
05:57 14.03.2024
 
Торговым сетям предложили перейти на электронные чеки

Российский экологический оператор рекомендовал торговым сетям перейти на электронные чеки

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкС 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров
С 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский экологический оператор рекомендовал торговым сетям отказаться от бумажных чеков для сохранения окружающей среды и экономии ресурсов, сообщили в компании.
В Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли, говорится в сообщении РЭО.
"РЭО положительно оценивает динамику по постепенному переходу покупателей на электронные чеки, которые являются более экологичными. Дело в том, что на практике бумажные чеки не извлекаются из общей массы отходов и попадают на полигон. Поэтому дальнейший отказ от бумажных чеков позволит сэкономить большое количество ресурсов и тем самым внести существенный вклад в улучшение экологии", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
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В компании отмечают, что крупные ритейлеры уже начали внедрять электронные чеки и добавлять в свои приложения функцию отказа от бумажного носителя.
"По данным ритейла, все больше потребителей переходит на электронные чеки. Например, в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" доля потребителей товаров, пользующихся электронными чеками, в 2023 году выросла в два раза по отношению к прошлому году", - приводятся в сообщении слова директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.
 
ЭкономикаРЭОкассовые чеки
 
 
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