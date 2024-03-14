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Эксперт назвал сферу с наибольшим потенциалом роста для России и Китая

Эксперт назвал сферу с наибольшим потенциалом роста для России и Китая - 14.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал сферу с наибольшим потенциалом роста для России и Китая

Китай приложит все усилия для восстановления экономики в 2024 году, в этих условиях торговля станет направлением с наибольшим потенциалом роста в сотрудничестве | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:45+0300

2024-03-14T11:45+0300

2024-03-14T11:45+0300

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ПЕКИН, 14 мар – ПРАЙМ. Китай приложит все усилия для восстановления экономики в 2024 году, в этих условиях торговля станет направлением с наибольшим потенциалом роста в сотрудничестве страны с Россией, заявил РИА Новости декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь. Власти Китая в рамках парламентской сессии, проходившей 5-11 марта, опубликовали доклад о работе правительства, в котором, в частности, говорится, что Китай в 2023 году столкнулся с редкими за последние годы сложностями в экономической сфере, властям было "нелегко" в условиях сложной международной обстановки. “Главная причина экономической нестабильности в Китае заключается в неопределенностях во внутренней и внешней среде”, - сказал Ван Вэнь. По его словам, в 2024 году Китай будет прилагать все усилия для восстановления экономики, а также сделает все возможное для достижения целевого показателя - 5% роста ВВП. “В таких условиях торговля станет одним из направлений двустороннего сотрудничества России и Китая с наибольшим потенциалом роста”, - считает эксперт. Согласно плану на 2024 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. По ожиданиям правительства, дефицит государственного бюджета КНР в 2024 году составит 3% ВВП. Власти также прогнозируют инфляцию на уровне примерно в 3%, а уровень городской безработицы - около 5,5%, планируется создать 12 миллионов новых рабочих мест. Вместе с тем власти Китая намерены в 2024 году повышать жизнеспособность экономики и улучшать благосостояние народа, продолжить активно расширять открытость внешнему миру. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, торговля, китай, новости