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Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах
Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ
Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах
Около двух миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в рамках доклада о... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:17+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Около двух миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в рамках доклада о готовности к голосованию.Памфилова отметила, что 14 марта является последним днем, когда проводится досрочное голосование. Основной этап голосования начнется в пятницу 15 марта."Вы знаете, страна огромная, есть много труднодоступных у нас мест, отдаленных мест, поэтому вот оно и проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в эти дни голосования в плаваниях, в четырех новых субъектах, в ряде пограничных с ними регионах", - рассказала она.По словам Памфиловой, всего в досрочном голосовании приняли участие оволо двух миллионов россиян.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта. СФ назначил выборы на 17 марта 2024 года.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Новости
11:17 14.03.2024 (обновлено: 11:52 14.03.2024)
 
Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах

Памфилова: порядка 2 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ 2024
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Около двух миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в рамках доклада о готовности к голосованию.
Памфилова отметила, что 14 марта является последним днем, когда проводится досрочное голосование. Основной этап голосования начнется в пятницу 15 марта.
"Вы знаете, страна огромная, есть много труднодоступных у нас мест, отдаленных мест, поэтому вот оно и проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в эти дни голосования в плаваниях, в четырех новых субъектах, в ряде пограничных с ними регионах", - рассказала она.
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Вчера, 18:05
По словам Памфиловой, всего в досрочном голосовании приняли участие оволо двух миллионов россиян.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта. СФ назначил выборы на 17 марта 2024 года.
 
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