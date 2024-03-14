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Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах

Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ

Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах

Около двух миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в рамках доклада о... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:17+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Около двух миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в рамках доклада о готовности к голосованию.Памфилова отметила, что 14 марта является последним днем, когда проводится досрочное голосование. Основной этап голосования начнется в пятницу 15 марта."Вы знаете, страна огромная, есть много труднодоступных у нас мест, отдаленных мест, поэтому вот оно и проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в эти дни голосования в плаваниях, в четырех новых субъектах, в ряде пограничных с ними регионах", - рассказала она.По словам Памфиловой, всего в досрочном голосовании приняли участие оволо двух миллионов россиян.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта. СФ назначил выборы на 17 марта 2024 года.

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