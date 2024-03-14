https://1prime.ru/20240314/elections-846296575.html

Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании

Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании - 14.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании

Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:25+0300

2024-03-14T11:25+0300

2024-03-14T11:50+0300

выборы президента россии

россия

цик

атаки

новости

элла памфилова

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Чиновница 14 марта выступила с докладом о подготовке к началу голосования.Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта."Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - отметила она.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цик, атаки, новости, элла памфилова