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Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании - 14.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:25+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Чиновница 14 марта выступила с докладом о подготовке к началу голосования.Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта."Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - отметила она.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, цик, атаки, новости, элла памфилова
Выборы президента России, РОССИЯ, ЦИК, Атаки, Новости, Элла Памфилова
11:25 14.03.2024 (обновлено: 11:50 14.03.2024)
 
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании

Памфилова: на сайт ЦИК обрушилось 12 миллионов атак с начала избирательной кампании-2024

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Чиновница 14 марта выступила с докладом о подготовке к началу голосования.
Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.
"Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - отметила она.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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