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Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании - 14.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:25+0300
2024-03-14T11:25+0300
2024-03-14T11:50+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Чиновница 14 марта выступила с докладом о подготовке к началу голосования.Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта."Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - отметила она.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России, РОССИЯ, ЦИК, Атаки, Новости, Элла Памфилова
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
Памфилова: на сайт ЦИК обрушилось 12 миллионов атак с начала избирательной кампании-2024
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сайт ЦИК России с начала избирательной кампании 2024 года подвергся 12 миллионам атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Чиновница 14 марта выступила с докладом о подготовке к началу голосования.
Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.
"Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - отметила она.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.