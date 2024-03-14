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Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами
Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами - 14.03.2024, ПРАЙМ
Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами
Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:59+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров. Об этом в беседе с каналом "Россия 24" глава ведомства Максут Шадаев."Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - отметил он.По словам министра, Минцифры совместно с Ростелекомом провелит ряд мероприятий по усилению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию.Тем не менее, Шадаев заметил, что ДЭГ точно станет приоритетным объектом для кибератак в течение предстоящих трех дней, однако министерство обеспечило масштабирвоание таким образом, что технических проблем в ходе голосования не ожидается.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе доклада о подготовке к выборам сообщила, что с начала избирательной кампании-2024 на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.
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россия, цик, выборы президента рф, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, ЦИК, Выборы президента РФ, Новости
13:59 14.03.2024
 
Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами

Шадаев: Минцифры проводило масштабное тестирование системы ДЭГ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров. Об этом в беседе с каналом "Россия 24" глава ведомства Максут Шадаев.
"Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - отметил он.
По словам министра, Минцифры совместно с Ростелекомом провелит ряд мероприятий по усилению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию.
Тем не менее, Шадаев заметил, что ДЭГ точно станет приоритетным объектом для кибератак в течение предстоящих трех дней, однако министерство обеспечило масштабирвоание таким образом, что технических проблем в ходе голосования не ожидается.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Памфилова назвала число атак на сайт ЦИК с начала избирательной кампании
11:25
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе доклада о подготовке к выборам сообщила, что с начала избирательной кампании-2024 на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.
Совет Федерации еще в 2023 году назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.
 
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