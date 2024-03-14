Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240314/elektromobili-846316782.html
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда - 14.03.2024, ПРАЙМ
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
"Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора". | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:41+0300
2024-03-14T17:41+0300
россия
автотор
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/53/830905363_0:0:3185:1791_1920x0_80_0_0_9052dccddef24b18b6e53bf10816b7b0.jpg
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора".Сообщается, что первые пять электрокаров уже доступны в сервисе "Яндекс.Такси", а до конца апреля в таксопарк поступят еще 45 машин модели „Амбер Авто” А5.Продажа "Амбер Авто" стартовала в Калининграде в конце февраля, стоимость машины оценили в 3,3 миллиона рублей. Производители обещают, что на одном заряде машина сможет проехать 300-350 километров. С запуском электрокаров также планируется увеличить количество зарядных станций, сейчас их в Калининградской области всего 20.В компании по аренде автомобилей отметили, что водители "охотно пересаживаются на электромобиль"."Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.
https://1prime.ru/20240219/843111974.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/53/830905363_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_8465c3d7f3e2a5abddf1eca27f239fa1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автотор
РОССИЯ, Автотор
17:41 14.03.2024
 
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда

В Калининграде первые 5 электромобилей "Амбер Авто" начали работу в такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора".
Сообщается, что первые пять электрокаров уже доступны в сервисе "Яндекс.Такси", а до конца апреля в таксопарк поступят еще 45 машин модели „Амбер Авто” А5.
Продажа "Амбер Авто" стартовала в Калининграде в конце февраля, стоимость машины оценили в 3,3 миллиона рублей. Производители обещают, что на одном заряде машина сможет проехать 300-350 километров. С запуском электрокаров также планируется увеличить количество зарядных станций, сейчас их в Калининградской области всего 20.
Завод по выпуску грузовиков Hyundai в Калининградской области - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
"Автотор" рассекретил внешний вид одного из новых электрокаров
19 февраля, 18:00
В компании по аренде автомобилей отметили, что водители "охотно пересаживаются на электромобиль".
"Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.
 
РОССИЯАвтотор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала