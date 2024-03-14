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Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда - 14.03.2024, ПРАЙМ
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
"Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора". | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:41+0300
2024-03-14T17:41+0300
2024-03-14T17:41+0300
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автотор
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора".Сообщается, что первые пять электрокаров уже доступны в сервисе "Яндекс.Такси", а до конца апреля в таксопарк поступят еще 45 машин модели „Амбер Авто” А5.Продажа "Амбер Авто" стартовала в Калининграде в конце февраля, стоимость машины оценили в 3,3 миллиона рублей. Производители обещают, что на одном заряде машина сможет проехать 300-350 километров. С запуском электрокаров также планируется увеличить количество зарядных станций, сейчас их в Калининградской области всего 20.В компании по аренде автомобилей отметили, что водители "охотно пересаживаются на электромобиль"."Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.
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россия, автотор
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
В Калининграде первые 5 электромобилей "Амбер Авто" начали работу в такси
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда, сообщили "Калининград.Ru" в пресс-службе "Автотора".
Сообщается, что первые пять электрокаров уже доступны в сервисе "Яндекс.Такси", а до конца апреля в таксопарк поступят еще 45 машин модели „Амбер Авто” А5.
Продажа "Амбер Авто" стартовала в Калининграде в конце февраля, стоимость машины оценили в 3,3 миллиона рублей. Производители обещают, что на одном заряде машина сможет проехать 300-350 километров. С запуском электрокаров также планируется увеличить количество зарядных станций, сейчас их в Калининградской области всего 20.
"Автотор" рассекретил внешний вид одного из новых электрокаров
В компании по аренде автомобилей отметили, что водители "охотно пересаживаются на электромобиль".
"Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.