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Раскрыто, сколько стран ЕС столкнулись с падением ВВП

Раскрыто, сколько стран ЕС столкнулись с падением ВВП - 14.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько стран ЕС столкнулись с падением ВВП

Почти половина стран Евросоюза столкнулись со спадом экономики в прошлом году, при этом сильнее всего ВВП сократился у Ирландии и Эстонии, а у остальных темпы... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:15+0300

2024-03-14T07:15+0300

2024-03-14T07:15+0300

экономика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Почти половина стран Евросоюза столкнулись со спадом экономики в прошлом году, при этом сильнее всего ВВП сократился у Ирландии и Эстонии, а у остальных темпы роста значительно замедлились, следует из анализа РИА Новости европейских данных. В основном это произошло из-за высокой ставки европейского центробанка и спада промышленного производства, прокомментировал агентству эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Так, экономика 11 стран объединения упала по итогам прошлого года. Ирландия столкнулась со снижением на 3,2% после ее роста на 9,4% годом ранее, при этом это стало первое сокращение ВВП с 2012 года и самое сильное с глобального финансового кризиса. А вот Эстония по итогам прошлого года и вовсе вошла в рецессию - ее ВВП упал еще на 3% после 0,5% в 2022 году. Это первая годовая рецессия в стране с глобального финансового кризиса. Более плавное снижение ВВП было у Люксембурга (-1,1%) и Финляндии (-1%), а также у Венгрии (-0,9%), Австрии (-0,8%) и Чехии (-0,5%). Крупнейшая экономика Евросоюза, Германия, сократилась на 0,3%, такие же темпы падения были и у Литвы с Латвией. Шведский ВВП по итогам прошлого года сократился на 0,2%. У всех этих государств за исключением Литвы это стало первым снижением ВВП с коронавирусного 2020 года, а у прибалтийской страны последний раз спад ВВП фиксировался в период финансового кризиса 2009 года. Темпы роста ВВП остальных 16 государств Евросоюза замедлились по сравнению с 2022 годом. Сильнее всего ВВП вырос у самой небольшой экономики объединения, Мальты, - на 5,6%. У остальных стран рост как минимум вдвое скромнее: у Хорватии - 2,8% против 3,6% годом ранее, а Испания и Кипр выросли на 2,5%, хотя годом ранее у первой темпы роста были 5,8%, а у второго - 5,1%. Португальская экономика показала рост на 2,3%, при этом год назад темпы роста были почти втрое выше - 6,8%. Темпы роста румынского ВВП замедлились вдвое - до 2,1%, а греческого - более чем в два раза, до 2%. Дания и Болгария столкнулись с сокращением роста до 1,8%, Словения - до 1,6%, Бельгия - до 1,3%, Словакия - до 1,1%. В четыре раза рухнули темпы увеличения итальянской экономики - до 0,9%, французской - более чем в три раза, до 0,7%. Рекордсменами по замедлению роста ВВП стали Польша - в 26 раз, до 0,2% и Нидерланды - в 43 раза, до 0,1%. "Основная причина в жесткой денежно-кредитной политике - европейский центральный банк решил сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - при снижении промышленного производства, что произошло, прежде всего, из-за последствий энергокризиса", - прокомментировал Миронюк. Кроме того, добавляет эксперт, устойчиво высокая инфляция и снижение потребительских расходов привели к ослаблению европейской экономики. Он также напомнил, что глава европейского центробанка Кристин Лагард сама говорила, что "компании стали меньше экспортировать, что отражает замедление внешнего спроса и некоторую потерю конкурентоспособности".

https://1prime.ru/20240302/845823697.html

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