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На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых - 14.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых - 14.03.2024, ПРАЙМ
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Об этом... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:03+0300
2024-03-14T11:26+0300
политика
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новости
замороженные российские активы
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, его слова приводятся на сайте Верховной Рады.По словам Маслова, в ЕС уже приняли решение по передаче Киеву доходов от подобных активов. "Речь идет о примерно 4,4 миллиарда евро за два предыдущих года. Этого недостаточно для восстановления нашего государства", - отметил он.Маслов также подчеркнул, что выплаты должны осуществляться также и "за счет возможных продаж Россией своих полезных ископаемых".Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.С начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. ЕС обсуждает возможность использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Однако Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках и призвал искать другие способы финансирования Киева.
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россия, украина, активы, новости, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, активы, Новости, замороженные российские активы
11:03 14.03.2024 (обновлено: 11:26 14.03.2024)
 
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых

В Раде Украины захотели, чтобы РФ выплачивала средства Киеву за счет продажи ископаемых

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, его слова приводятся на сайте Верховной Рады.
По словам Маслова, в ЕС уже приняли решение по передаче Киеву доходов от подобных активов. "Речь идет о примерно 4,4 миллиарда евро за два предыдущих года. Этого недостаточно для восстановления нашего государства", - отметил он.
Маслов также подчеркнул, что выплаты должны осуществляться также и "за счет возможных продаж Россией своих полезных ископаемых".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России
11 марта, 23:34
С начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. ЕС обсуждает возможность использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Однако Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках и призвал искать другие способы финансирования Киева.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАактивыНовостизамороженные российские активы
 
 
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