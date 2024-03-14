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Французский политик укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину
Французский политик укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину - 14.03.2024, ПРАЙМ
Французский политик укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, задавая президенту Франции Эммануэлю Макрону вопросы о помощи Киеву со стороны Парижа, укорил его в... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T22:08+0300
2024-03-14T22:08+0300
2024-03-14T22:08+0300
политика
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, задавая президенту Франции Эммануэлю Макрону вопросы о помощи Киеву со стороны Парижа, укорил его в "разбазаривании" средств. Макрон в соцсети X предложил пользователям задать ему в комментариях вопросы о поддержке Украины со стороны Франции. "Неужели вам не стыдно разбазаривать три миллиарда евро в качестве дополнительной помощи Украине в 2024 году, когда 350 тысяч человек во Франции живут на улице, люди умирают в отделениях неотложной помощи, и 27% фермеров живут за чертой бедности?", — написал в комментариях Филиппо. Он также попросил Макрона прокомментировать сведения о том, что французские военные считают безумными его заявления об отправке войск на Украину. Помимо этого политик уличил президента в попытке избежать одобрения в парламенте соглашения с Украиной о безопасности. "Разве вы не должны быть гарантом... конституции?", — добавил Филиппо. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
https://1prime.ru/20240313/makron-846239226.html
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франция, эммануэль макрон, флориан филиппо
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
Французский политик укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину
Французский политик Филиппо укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, задавая президенту Франции Эммануэлю Макрону вопросы о помощи Киеву со стороны Парижа, укорил его в "разбазаривании" средств.
Макрон в соцсети X предложил пользователям задать ему в комментариях вопросы о поддержке Украины со стороны Франции.
"Неужели вам не стыдно разбазаривать три миллиарда евро в качестве дополнительной помощи Украине в 2024 году, когда 350 тысяч человек во Франции живут на улице, люди умирают в отделениях неотложной помощи, и 27% фермеров живут за чертой бедности?", — написал в комментариях Филиппо.
Он также попросил Макрона прокомментировать сведения о том, что французские военные считают безумными его заявления об отправке войск на Украину.
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Помимо этого политик уличил президента в попытке избежать одобрения в парламенте соглашения с Украиной о безопасности.
"Разве вы не должны быть гарантом... конституции?", — добавил Филиппо.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.