https://1prime.ru/20240314/gaiti-846283879.html

Гангстеры и каннибалы. Пушков рассказал о новой проблеме у Белого дома

Гангстеры и каннибалы. Пушков рассказал о новой проблеме у Белого дома - 14.03.2024, ПРАЙМ

Гангстеры и каннибалы. Пушков рассказал о новой проблеме у Белого дома

Обвал государственности на Гаити указывает либо на нехватку сил у Вашингтона, либо на несостоятельность США как мирового лидера, отметил в своем Telegram-канале | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T08:24+0300

2024-03-14T08:24+0300

2024-03-14T08:31+0300

алексей пушков

сша

гаити

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Обвал государственности на Гаити указывает либо на нехватку сил у Вашингтона, либо на несостоятельность США как мирового лидера, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."У администрации Байдена - новая проблема. Представители минобороны США заявили в конгрессе, что готовятся к массовому наплыву беженцев с Гаити, где государства больше нет. Там рухнула власть, ее захватили гангстерские банды, на улицах появились каннибалы, страна находится в чудовищном положении", — написал он.В этой ситуации конгрессмены-республиканцы настаивают, чтобы беженцев не пускали в США, а отправляли обратно на Гаити, добавил Пушков.Сенатор задался вопросом, зачем Вашингтону надо было осуществлять вмешательство в дела Ирака, Ливии, Сирии и Украины, почему богатые США за 30 лет так и не решили проблему находящейся рядом Гаити.При этом в 1994 году тогдашний президент Билл Клинтон отправлял туда войска, но помогло слабо, напомнил сенатор. "Все эти годы с Гаити на плотах, лодках, бревнах прибывали во Флориду беженцы, пополняя армии обездоленных иммигрантов и американские черные банды. Однако создается впечатление, что правители США занимались чем угодно, но не Гаити", — подчеркнул Пушков."Тут одно из двух: либо они занимались, но ничего не смогли сделать, и тогда слухи о мощи и эффективности США сильно преувеличены. Либо не занимались или почти не занимались, и в этом случае США никакой не мировой лидер. Как ни крути, обвал государства на Гаити это провал самой Америки - ближайшего и вроде бы могущественного соседа этой несчастной страны", — сделал вывод сенатор.

https://1prime.ru/20240305/pushkov-845906763.html

сша

гаити

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алексей пушков, сша, гаити