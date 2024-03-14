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ФСЭГ спрогнозировал рост спроса на газ в мире
ФСЭГ спрогнозировал рост спроса на газ в мире - 14.03.2024, ПРАЙМ
ФСЭГ спрогнозировал рост спроса на газ в мире
Спрос на газ в мире вырастет к 2050 году на 34%, до 5,36 триллиона кубометров, говорится в обзоре Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:13+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире вырастет к 2050 году на 34%, до 5,36 триллиона кубометров, говорится в обзоре Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Прогнозируется, что спрос на природный газ вырастет на 34%, с 4,015 триллиона в 2022 году до 5,36 триллиона кубометров в 2050 году", – говорится в его обзоре мирового рынка газа до 2050 года. Отмечается, что наибольшая доля спроса на природный газ – 35% – придется на сектор производства электроэнергии. Прогнозируется, что потребление природного газа в этом секторе вырастет примерно на 500 миллиардов кубометров, до более чем 1,88 триллиона, к 2050 году, главным образом в основном за счет значительного роста потребностей в электроэнергии и политики постепенного сокращения угольных энергетических мощностей. В региональном разрезе основная часть будущего спроса на природный газ будет приходиться на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и богатые газом страны Ближнего Востока и Африки, говорится в обзоре. По прогнозам, только на страны АТР придется почти 700 миллиардов кубометров, что составит около 52% общего прироста мирового спроса. Уточняется, что лидирующие позиции в спросе на газ займут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, причем Китай сохранит роль страны с крупнейшим спросом. На его долю в прогнозируемом периоде придется 45% дополнительного потребления природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 23% дополнительных мировых объемов. Ожидается также, что спрос на природный газ в Северной Америке останется устойчивым до 2050 года. А явная тенденция к снижению спроса будет наблюдаться лишь в Европе. Как уточняется, это связано с усилением политической поддержки возобновляемых источников энергии и альтернативных вариантов декарбонизации.
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газ, спрос на газ, новости
Газ, спрос на газ, Новости
ФСЭГ спрогнозировал рост спроса на газ в мире
ФСЭГ: cпрос на газ в мире вырастет к 2050 г на 34%, до 5,36 трлн кубометров
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире вырастет к 2050 году на 34%, до 5,36 триллиона кубометров, говорится в обзоре Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Прогнозируется, что спрос на природный газ вырастет на 34%, с 4,015 триллиона в 2022 году до 5,36 триллиона кубометров в 2050 году", – говорится в его обзоре мирового рынка газа до 2050 года.
Отмечается, что наибольшая доля спроса на природный газ – 35% – придется на сектор производства электроэнергии. Прогнозируется, что потребление природного газа в этом секторе вырастет примерно на 500 миллиардов кубометров, до более чем 1,88 триллиона, к 2050 году, главным образом в основном за счет значительного роста потребностей в электроэнергии и политики постепенного сокращения угольных энергетических мощностей.
В региональном разрезе основная часть будущего спроса на природный газ будет приходиться на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и богатые газом страны Ближнего Востока и Африки, говорится в обзоре. По прогнозам, только на страны АТР придется почти 700 миллиардов кубометров, что составит около 52% общего прироста мирового спроса.
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Уточняется, что лидирующие позиции в спросе на газ займут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, причем Китай сохранит роль страны с крупнейшим спросом. На его долю в прогнозируемом периоде придется 45% дополнительного потребления природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 23% дополнительных мировых объемов.
Ожидается также, что спрос на природный газ в Северной Америке останется устойчивым до 2050 года. А явная тенденция к снижению спроса будет наблюдаться лишь в Европе. Как уточняется, это связано с усилением политической поддержки возобновляемых источников энергии и альтернативных вариантов декарбонизации.