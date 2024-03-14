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Мишустин ждет предложений по выделению средств ФНБ на развитие электричек

Мишустин ждет предложений по выделению средств ФНБ на развитие электричек - 14.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин ждет предложений по выделению средств ФНБ на развитие электричек

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину к декабрю 2024 года подготовить предложения по льготным условиям предоставления средств... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:11+0300

2024-03-14T10:11+0300

2024-03-14T11:39+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину к декабрю 2024 года подготовить предложения по льготным условиям предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестпроекты развития инфраструктуры городских электричек, сообщил кабмин. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства. В частности, в рамках инициативы "Мобильный город" в России ведется обновление общественного транспорта - в 2023 году в регионы поставлено около 2 тысяч единиц. "Активно развивается пригородное сообщение.До 1 декабря по поручению Михаила Мишустина Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по установлению льготных условий предоставления средств Фонда национального благосостояния на реализацию инвестиционных проектов развития инфраструктуры городских электричек, предусмотренных инициативой "Мобильный город", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфраструктура, новости