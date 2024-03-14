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Решетников поручил пересмотреть требования к "звездности" гостиниц

Решетников поручил пересмотреть требования к "звездности" гостиниц - 14.03.2024, ПРАЙМ

Решетников поручил пересмотреть требования к "звездности" гостиниц

Задача Росаккредитации - пересмотреть процедуру классификации российских гостиниц и требования к ним, а также интегрировать реестр отелей с платформами... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:28+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Задача Росаккредитации - пересмотреть процедуру классификации российских гостиниц и требования к ним, а также интегрировать реестр отелей с платформами бронирования в интернете, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Нужны качественные, безопасные гостиницы и отели, в том числе новые, и нам нужно повышать доверие к номерному фонду и тем "звездам", которые отели получают. И в этой связи задача службы: пересмотреть процедуру классификации и требования к гостиницам. Дальше нужно обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам. Очевидно, что надо с ними работать, и поэтапно эти требования повышать в ответ на запрос наших граждан", - сказал Решетников в ходе заседания коллегии Росаккредитации. Глава Минэкономразвития также поручил Росаккредитации "посчитать" все средства размещения и включить их в реестр классифицированных объектов. "На основе этого мы будем привязывать все инструменты: от статистического учета, заканчивая налоговыми льготами", - пояснил он. "И, конечно, важно обеспечить наличие доступных сервисов для получения достоверной информации о гостиницах для жителей и гостей нашей страны. Интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию, - так как это сделано при интеграции декларации по товарам с маркетплейсами", - добавил министр. Решетников также поручил Росаккредитации внедрить новые требования к организациям-классификаторам отелей и к экспертам.

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