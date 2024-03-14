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Венгерский эксперт рассказал о странах Запада, готовых дать России гарантии

Венгерский эксперт рассказал о странах Запада, готовых дать России гарантии - 14.03.2024, ПРАЙМ

Венгерский эксперт рассказал о странах Запада, готовых дать России гарантии

Только часть западных стран готова дать России необходимые гарантии, однако их число может измениться после президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:19+0300

2024-03-14T09:19+0300

2024-03-14T09:19+0300

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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Только часть западных стран готова дать России необходимые гарантии, однако их число может измениться после президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил венгерский политический эксперт Дьердь Ногради. "Часть Запада готова (дать гарантии России - ред.), часть нет. Запад сейчас расколот в отношении России... По моему убеждению, немецкое правительство готово, пара стран в ЕС готова. Сейчас Европа живет под огромным давлением американских демократов. Если придет (экс-президент США) Трамп, эта ситуация изменится. Для меня два ключевых вопроса. Первый – кто приходит к власти в Америке в ноябре. Второй – какое распределение веса будет внутри ЕС после выборов в Европарламент", - заметил эксперт.По мнению Ногради, важную роль в сложившейся ситуации играет зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов, так как без них конкурентоспособность Европы значительно снизилась.Также в качестве примера "двойственности Европы" венгерский эксперт привел пример Финляндии, которая отказалась от нейтралитета, но, тем не менее. не готова разместить американское ядерное оружие на своей территории. Российская сторона неоднократно выражала свою готовность к переговорам, однако киевские власти законодательно запретили их. В Кремле также подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

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