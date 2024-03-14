Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240314/kazakhstan-846319324.html
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы - 14.03.2024, ПРАЙМ
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы
В Казахстане продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы, говорится в сообщении на сайте казахстанского кабмина. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T18:45+0300
2024-03-14T18:46+0300
экономика
казахстан
суг
экспорт
импорт
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/84/841828413_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_2549fedde9caa4b8170d9b23b4f18420.jpg
АСТАНА, 14 мар — ПРАЙМ. В Казахстане продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы, говорится в сообщении на сайте казахстанского кабмина. "Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе кабмина. Сообщается также, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом из-за сохраняющейся угрозы ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов России."Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240305/845963698.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/84/841828413_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f62e6a64feae6ace5598e3a1ad179a3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, суг, экспорт, импорт, запрет
Экономика, КАЗАХСТАН, СУГ, экспорт, импорт, запрет
18:45 14.03.2024 (обновлено: 18:46 14.03.2024)
 
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы

Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы на полгода

© Фото : ФАС-ЭНЕРГОМАШАвтономная газификация на СУГ
Автономная газификация на СУГ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : ФАС-ЭНЕРГОМАШ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 14 мар — ПРАЙМ. В Казахстане продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы, говорится в сообщении на сайте казахстанского кабмина.
"Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе кабмина.
Сообщается также, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом из-за сохраняющейся угрозы ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов России.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Казахстан дополнительно поставил в Россию более 600 тысяч яиц
5 марта, 15:12
"Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках", — говорится в сообщении.
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНСУГэкспортимпортзапрет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала