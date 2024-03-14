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Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы

Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы - 14.03.2024, ПРАЙМ

Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы

В Казахстане продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы, говорится в сообщении на сайте казахстанского кабмина. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T18:45+0300

2024-03-14T18:45+0300

2024-03-14T18:46+0300

экономика

казахстан

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АСТАНА, 14 мар — ПРАЙМ. В Казахстане продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы, говорится в сообщении на сайте казахстанского кабмина. "Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе кабмина. Сообщается также, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом из-за сохраняющейся угрозы ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов России."Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках", — говорится в сообщении.

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казахстан

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казахстан, суг, экспорт, импорт, запрет