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Китай осудил экспортные ограничения США на чипы

Китай осудил экспортные ограничения США на чипы - 14.03.2024, ПРАЙМ

Китай осудил экспортные ограничения США на чипы

Ограничения США на экспорт полупроводников в Китай нарушают правила рынка, подрывают нормальный торговый порядок и наносят удар по стабильности международных... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:35+0300

2024-03-14T07:35+0300

2024-03-14T07:35+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 14 мар - ПРАЙМ. Ограничения США на экспорт полупроводников в Китай нарушают правила рынка, подрывают нормальный торговый порядок и наносят удар по стабильности международных производственных и логистических цепочек, это откровенная экономическая травля, заявили в четверг в посольстве Китая на Филиппинах. Ранее глава американского минторга Джина Раймондо во время визита на Филиппины заявила, что США могут еще сильнее ужесточить контроль за доступом Китая к полупроводниковым технологиям. "Введение США ограничений на экспорт полупроводников в Китай не только нарушает принцип наибольшего благоприятствования, предусмотренный в статье 1 Генерального соглашения по тарифам и торговле, но и соответствующие положения Соглашения по техническим барьерам в торговле, это также нарушает правила рынка, подрывает нормальный торговый порядок и наносит удар по стабильности международных производственных и логистических цепочек. Это откровенная экономическая травля", - говорится в заявлении дипмиссии. Отмечается, что США используют "национальную безопасность" как предлог для ограничения экспорта чипов в Китай, но на самом деле соответствующие меры полностью выходят за рамки национальной безопасности и препятствуют нормальной торговле обычными чипами для гражданских нужд. "Визит американской делегации на Филиппины не был сосредоточен на деловом сотрудничестве между Филиппинами и США, вместо этого обсуждались проблемы обеспечения безопасности, чтобы убедить союзников объединить усилия для совместного сдерживания и подавления технологического развития Китая", - указали в посольстве КНР. Подчеркивается, что "США следует немедленно прекратить политизировать торгово-экономические и научно-технические вопросы, перестать использовать их в качестве инструментов или оружия, и уж тем более они не должны подстрекать своих союзников к участию в разрыве связей с Китаем". "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - добавили в дипмиссии. Ранее агентство передавало, что правительство США давит на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

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китай, сша, микроэлектроника