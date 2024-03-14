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Росгвардия сообщила об отражении атак украинских ДРГ в Курской области
Росгвардия сообщила об отражении атак украинских ДРГ в Курской области - 14.03.2024, ПРАЙМ
Росгвардия сообщила об отражении атак украинских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы ведут бой совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ, отражая атаку вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Курской... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:58+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Росгвардейцы ведут бой совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ, отражая атаку вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале службы. "Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооружённых Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России", - сказано в тексте сообщения.Минобороны России сообщило 12 марта, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.Ранее несколько регионов в Центральной части России также подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
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россия, новости
Росгвардия сообщила об отражении атак украинских ДРГ в Курской области
Росгвардия: силовики отражают атаку вражеских ДРГ в Курской области
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Росгвардейцы ведут бой совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ, отражая атаку вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале службы.
"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооружённых Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России", - сказано в тексте сообщения.
Минобороны России сообщило 12 марта, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
Ранее несколько регионов в Центральной части России также подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.