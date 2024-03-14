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В США признали, что не способны догнать РФ в строительстве ледоколов

В США признали, что не способны догнать РФ в строительстве ледоколов - 14.03.2024, ПРАЙМ

В США признали, что не способны догнать РФ в строительстве ледоколов

Существующие в США планы строительства ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России, заявил глава северного командования... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:59+0300

2024-03-14T17:59+0300

2024-03-14T17:59+0300

арктика

россия

сша

ледокол

арктический флот

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ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Существующие в США планы строительства ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России, заявил глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо. На слушаниях в палате представителей он согласился с мнением одного из конгрессменов, который заявил, что у американских военных в Арктике есть "полтора ледокола" — в 40 раз меньше, чем у России. "Мы ценим, что Береговая охрана закупает дополнительные ледоколы, но даже с ними мы будем значительно проигрывать в численности", — сказал Гийо. Он добавил, что дефицит ледокольного флота ограничивает его подчиненным свободу маневра в Арктическом регионе, где появляются также представители Китая, объявившего себя "околоарктическим государством". Генерал согласился со словами конгрессменом о том, что КНР является скорее "околокарибской" страной.Ранее газета Business Insider сообщила, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. В частности, указывает издание, Вашингтон надеется подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".

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арктика, россия, сша, ледокол, арктический флот