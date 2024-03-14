https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html

Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды

Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды - 14.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды

Маркировка обуви за время своего существования принесла в бюджет РФ 47 миллиардов рублей, а одежда - 37 миллиардов, при этом мера поспособствовала и обелению... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:12+0300

2024-03-14T07:12+0300

2024-03-14T07:12+0300

экономика

одежда

обувь

маркировка товаров

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Маркировка обуви за время своего существования принесла в бюджет РФ 47 миллиардов рублей, а одежда - 37 миллиардов, при этом мера поспособствовала и обелению рынка в этих категориях, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 37,2 миллиарда рублей. При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 33%. ... Фискальный эффект от маркировки обуви оценивается в 47,4 миллиарда рублей", - сообщил оператор. При этом было зафиксировано и повышение качества одежды - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 62%, а в обуви - составил почти 98%. В свою очередь, обеление рынка в категории обуви составило 56%. Обязательная маркировка обуви началась в России с 1 июля 2020 года, а одежды - с 1 января 2021 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.

https://1prime.ru/20240312/markirovka-846185258.html

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одежда, обувь, маркировка товаров