Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды - 14.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды
Маркировка обуви за время своего существования принесла в бюджет РФ 47 миллиардов рублей, а одежда - 37 миллиардов, при этом мера поспособствовала и обелению... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:12+0300
2024-03-14T07:12+0300
экономика
одежда
обувь
маркировка товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_686b1f5d6b4e9329c95312be80e70531.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Маркировка обуви за время своего существования принесла в бюджет РФ 47 миллиардов рублей, а одежда - 37 миллиардов, при этом мера поспособствовала и обелению рынка в этих категориях, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 37,2 миллиарда рублей. При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 33%. ... Фискальный эффект от маркировки обуви оценивается в 47,4 миллиарда рублей", - сообщил оператор. При этом было зафиксировано и повышение качества одежды - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 62%, а в обуви - составил почти 98%. В свою очередь, обеление рынка в категории обуви составило 56%. Обязательная маркировка обуви началась в России с 1 июля 2020 года, а одежды - с 1 января 2021 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
https://1prime.ru/20240312/markirovka-846185258.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_35dcdbd4e827d1cf5bc563e6d3599497.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
одежда, обувь, маркировка товаров
Экономика, одежда, обувь, маркировка товаров
07:12 14.03.2024
 
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды

ЦРПТ: маркировка обуви принесла в бюджет России 47 млрд рублей, одежды 37 млрд рублей

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Маркировка обуви за время своего существования принесла в бюджет РФ 47 миллиардов рублей, а одежда - 37 миллиардов, при этом мера поспособствовала и обелению рынка в этих категориях, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 37,2 миллиарда рублей. При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 33%. ... Фискальный эффект от маркировки обуви оценивается в 47,4 миллиарда рублей", - сообщил оператор.
При этом было зафиксировано и повышение качества одежды - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 62%, а в обуви - составил почти 98%. В свою очередь, обеление рынка в категории обуви составило 56%.
Молочная продукция на полках магазина Лента - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции
12 марта, 05:26
Обязательная маркировка обуви началась в России с 1 июля 2020 года, а одежды - с 1 января 2021 года.
В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
 
Экономикаодеждаобувьмаркировка товаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала