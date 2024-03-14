Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маленькие трагедии рубля: после антракта - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240314/mneniya-analitikov-846285238.html
Маленькие трагедии рубля: после антракта
Маленькие трагедии рубля: после антракта - 14.03.2024, ПРАЙМ
Маленькие трагедии рубля: после антракта
По итогам торгов 13 марта 2024 года на Московской бирже рублевые валютные пары продемонстрировали снижение. Однако российская валюта смогла лишь частично... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:52+0300
2024-03-14T08:52+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
?1710395543
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По итогам торгов 13 марта 2024 года на Московской бирже рублевые валютные пары продемонстрировали снижение. Однако российская валюта смогла лишь частично компенсировать потери предыдущего дня благодаря ослаблению доллара США и росту цен на нефть. Курс доллара опустился на 0,30% до 91,50 рубля, курс евро снизился на 0,04% до 100,16 рубля, а курс китайского юаня просел на 0,65% до 12,68 рубля.Вместе с тем, темпы ослабления американской валюты оказались медленнее, чем можно было ожидать с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на нефтяном и валютном рынках. Это вызывает опасения возможного начала новой фазы девальвации рубля. При существующей динамике роста нефтяных котировок российская валюта могла бы вернуться к отметке 90,75 рубля за доллар. Негативное влияние на локальный валютный рынок могли оказать недавние атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.Центральный банк РФ пересмотрел оценку профицита торгового баланса страны в январе 2024 года, снизив его с $9,7 млрд до $7,8 млрд. Причиной стало уменьшение экспорта с $29,8 млрд до $28,9 млрд и увеличение импорта с $20,1 млрд до $21,0 млрд. В то же время на российском валютном рынке может усилиться дисбаланс в сторону ускоренной девальвации рубля из-за сокращения экспортной выручки под влиянием санкций, геополитической обстановки и необходимости для России выполнять договоренности с ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.На нефтяном рынке 13 марта баррель эталонной нефти Brent подорожал на 1,97% до $83,91. Рост котировок был обусловлен данными о сокращении запасов нефти в США, а также опасениями перебоев с поставками из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.По сведениям Управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики США, запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 марта, упали на 1,536 млн баррелей вопреки прогнозировавшемуся повышению на 1,338 млн баррелей. Это стало первым снижением за последние семь недель.Еженедельный отчет Американского института нефти (API) также зафиксировал неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 5,521 млн баррелей за предыдущую неделю, хотя ожидался рост на 0,400 млн баррелей после увеличения на 0,423 млн баррелей неделей ранее.В четверг, 14 марта, в ходе азиатских торгов нефть Brent торговалась около $84,09 за баррель, достигая максимума в $84,21. Для последующего движения к уровню $87,50 покупателям необходимо закрепиться выше $84 по итогам текущей сессии.На Московской бирже торги открылись ростом по основным валютным парам. Доллар подорожал до 91,64 рубля. Чтобы нивелировать нарастающие бычьи настроения в отношении американской валюты, рублю необходимо преодолеть сопротивление на отметке 90,90. В этом случае продавцы, скорее всего, откажутся от идеи ставить против российской валюты. Более высокое сопротивление для доллара расположено на уровне 92,35 рубля. Если доллар превысит его, то под угрозой окажется 93,30, потеря которой грозит ослаблением рубля до 97,80 рубля за доллар США.Индекс Мосбиржи 0,36%, до 3320,68 п., индекс РТС - на 0,19%, до 1142,39. Рост индекса Мосбиржи остановился на отметке 3343 п. Поддержкой выступает уровень 3309 п. Если не устоит, то падение ускорится до 3286 п.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи
08:52 14.03.2024
 

Маленькие трагедии рубля: после антракта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По итогам торгов 13 марта 2024 года на Московской бирже рублевые валютные пары продемонстрировали снижение. Однако российская валюта смогла лишь частично компенсировать потери предыдущего дня благодаря ослаблению доллара США и росту цен на нефть. Курс доллара опустился на 0,30% до 91,50 рубля, курс евро снизился на 0,04% до 100,16 рубля, а курс китайского юаня просел на 0,65% до 12,68 рубля.
Вместе с тем, темпы ослабления американской валюты оказались медленнее, чем можно было ожидать с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на нефтяном и валютном рынках. Это вызывает опасения возможного начала новой фазы девальвации рубля. При существующей динамике роста нефтяных котировок российская валюта могла бы вернуться к отметке 90,75 рубля за доллар. Негативное влияние на локальный валютный рынок могли оказать недавние атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Центральный банк РФ пересмотрел оценку профицита торгового баланса страны в январе 2024 года, снизив его с $9,7 млрд до $7,8 млрд. Причиной стало уменьшение экспорта с $29,8 млрд до $28,9 млрд и увеличение импорта с $20,1 млрд до $21,0 млрд. В то же время на российском валютном рынке может усилиться дисбаланс в сторону ускоренной девальвации рубля из-за сокращения экспортной выручки под влиянием санкций, геополитической обстановки и необходимости для России выполнять договоренности с ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.
На нефтяном рынке 13 марта баррель эталонной нефти Brent подорожал на 1,97% до $83,91. Рост котировок был обусловлен данными о сокращении запасов нефти в США, а также опасениями перебоев с поставками из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
По сведениям Управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики США, запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 марта, упали на 1,536 млн баррелей вопреки прогнозировавшемуся повышению на 1,338 млн баррелей. Это стало первым снижением за последние семь недель.
Еженедельный отчет Американского института нефти (API) также зафиксировал неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 5,521 млн баррелей за предыдущую неделю, хотя ожидался рост на 0,400 млн баррелей после увеличения на 0,423 млн баррелей неделей ранее.
В четверг, 14 марта, в ходе азиатских торгов нефть Brent торговалась около $84,09 за баррель, достигая максимума в $84,21. Для последующего движения к уровню $87,50 покупателям необходимо закрепиться выше $84 по итогам текущей сессии.
На Московской бирже торги открылись ростом по основным валютным парам. Доллар подорожал до 91,64 рубля. Чтобы нивелировать нарастающие бычьи настроения в отношении американской валюты, рублю необходимо преодолеть сопротивление на отметке 90,90. В этом случае продавцы, скорее всего, откажутся от идеи ставить против российской валюты. Более высокое сопротивление для доллара расположено на уровне 92,35 рубля. Если доллар превысит его, то под угрозой окажется 93,30, потеря которой грозит ослаблением рубля до 97,80 рубля за доллар США.
Индекс Мосбиржи 0,36%, до 3320,68 п., индекс РТС - на 0,19%, до 1142,39. Рост индекса Мосбиржи остановился на отметке 3343 п. Поддержкой выступает уровень 3309 п. Если не устоит, то падение ускорится до 3286 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютНефтьиндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала