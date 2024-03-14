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Маленькие трагедии рубля: после антракта

Маленькие трагедии рубля: после антракта - 14.03.2024, ПРАЙМ

Маленькие трагедии рубля: после антракта

По итогам торгов 13 марта 2024 года на Московской бирже рублевые валютные пары продемонстрировали снижение. Однако российская валюта смогла лишь частично... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T08:52+0300

2024-03-14T08:52+0300

2024-03-14T08:52+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По итогам торгов 13 марта 2024 года на Московской бирже рублевые валютные пары продемонстрировали снижение. Однако российская валюта смогла лишь частично компенсировать потери предыдущего дня благодаря ослаблению доллара США и росту цен на нефть. Курс доллара опустился на 0,30% до 91,50 рубля, курс евро снизился на 0,04% до 100,16 рубля, а курс китайского юаня просел на 0,65% до 12,68 рубля.Вместе с тем, темпы ослабления американской валюты оказались медленнее, чем можно было ожидать с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на нефтяном и валютном рынках. Это вызывает опасения возможного начала новой фазы девальвации рубля. При существующей динамике роста нефтяных котировок российская валюта могла бы вернуться к отметке 90,75 рубля за доллар. Негативное влияние на локальный валютный рынок могли оказать недавние атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.Центральный банк РФ пересмотрел оценку профицита торгового баланса страны в январе 2024 года, снизив его с $9,7 млрд до $7,8 млрд. Причиной стало уменьшение экспорта с $29,8 млрд до $28,9 млрд и увеличение импорта с $20,1 млрд до $21,0 млрд. В то же время на российском валютном рынке может усилиться дисбаланс в сторону ускоренной девальвации рубля из-за сокращения экспортной выручки под влиянием санкций, геополитической обстановки и необходимости для России выполнять договоренности с ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.На нефтяном рынке 13 марта баррель эталонной нефти Brent подорожал на 1,97% до $83,91. Рост котировок был обусловлен данными о сокращении запасов нефти в США, а также опасениями перебоев с поставками из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.По сведениям Управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики США, запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 марта, упали на 1,536 млн баррелей вопреки прогнозировавшемуся повышению на 1,338 млн баррелей. Это стало первым снижением за последние семь недель.Еженедельный отчет Американского института нефти (API) также зафиксировал неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 5,521 млн баррелей за предыдущую неделю, хотя ожидался рост на 0,400 млн баррелей после увеличения на 0,423 млн баррелей неделей ранее.В четверг, 14 марта, в ходе азиатских торгов нефть Brent торговалась около $84,09 за баррель, достигая максимума в $84,21. Для последующего движения к уровню $87,50 покупателям необходимо закрепиться выше $84 по итогам текущей сессии.На Московской бирже торги открылись ростом по основным валютным парам. Доллар подорожал до 91,64 рубля. Чтобы нивелировать нарастающие бычьи настроения в отношении американской валюты, рублю необходимо преодолеть сопротивление на отметке 90,90. В этом случае продавцы, скорее всего, откажутся от идеи ставить против российской валюты. Более высокое сопротивление для доллара расположено на уровне 92,35 рубля. Если доллар превысит его, то под угрозой окажется 93,30, потеря которой грозит ослаблением рубля до 97,80 рубля за доллар США.Индекс Мосбиржи 0,36%, до 3320,68 п., индекс РТС - на 0,19%, до 1142,39. Рост индекса Мосбиржи остановился на отметке 3343 п. Поддержкой выступает уровень 3309 п. Если не устоит, то падение ускорится до 3286 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи