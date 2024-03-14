Рынок скатился. Но надежда еще есть - 14.03.2024, ПРАЙМ
Рынок скатился. Но надежда еще есть
Индекс Мосбиржи ожидаемо обновил двухлетние максимумы, на пике среды было 3343 п., и это значения до февральских событий 2022 г. Прирост с начала года составлял | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:03+0300
2024-03-14T10:03+0300
2024-03-14T10:03+0300
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Индекс Мосбиржи ожидаемо обновил двухлетние максимумы, на пике среды было 3343 п., и это значения до февральских событий 2022 г. Прирост с начала года составлял уже 8%. Но удержаться на вершине не удалось, на вечерке скатились к 3315 п., итоговые потери сессии составили полпроцента. Техническая перегретость рынка вкупе с локальным укреплением рубля, распродажами в ОФЗ и опасениями вокруг налоговой реформы привели к коррекции. Но тренд вверх остается в силе, и до конца года таргет 3650 п. не меняем.Сильнее рынка были акции АФК Система — обновлены пики с февраля 2022 г., курс почти на 20 руб. Здесь сказывается грядущее IPO МТС-Банка, а МТС входит в холдинг АФК. Пользовались спросом бумаги Аэрофлота — максимумы с октября 2023 г. выше 41,5 руб. Здесь играет роль резкое улучшение финансовых метрик корпорации и сокращение убытков. Слабее рынка были акции Мечела, "префы" и "обычка" просели по 2%, но здесь ранее было ралли, и наши цели вверх отработаны — просто техническая фиксация от сопротивлений.Рубль стабилизировался, доллар откатился от 92, и после выборов валюта может быть еще дешевле, скажем, у 90. Факторы ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки по-прежнему на стороне нацвалюты.
Индекс Мосбиржи ожидаемо обновил двухлетние максимумы, на пике среды было 3343 п., и это значения до февральских событий 2022 г. Прирост с начала года составлял уже 8%. Но удержаться на вершине не удалось, на вечерке скатились к 3315 п., итоговые потери сессии составили полпроцента. Техническая перегретость рынка вкупе с локальным укреплением рубля, распродажами в ОФЗ и опасениями вокруг налоговой реформы привели к коррекции. Но тренд вверх остается в силе, и до конца года таргет 3650 п. не меняем.
Сильнее рынка были акции АФК Система — обновлены пики с февраля 2022 г., курс почти на 20 руб. Здесь сказывается грядущее IPO МТС-Банка, а МТС входит в холдинг АФК. Пользовались спросом бумаги Аэрофлота — максимумы с октября 2023 г. выше 41,5 руб. Здесь играет роль резкое улучшение финансовых метрик корпорации и сокращение убытков. Слабее рынка были акции Мечела, "префы" и "обычка" просели по 2%, но здесь ранее было ралли, и наши цели вверх отработаны — просто техническая фиксация от сопротивлений.
Рубль стабилизировался, доллар откатился от 92, и после выборов валюта может быть еще дешевле, скажем, у 90. Факторы ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки по-прежнему на стороне нацвалюты.
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