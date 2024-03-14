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Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии - 14.03.2024, ПРАЙМ

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии на рынок Евросоюза еще на один год, сообщил в четверг евродепутат Зигфрид Мурешан. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T22:39+0300

2024-03-14T22:39+0300

2024-03-14T22:39+0300

экономика

молдавия

беспошлинный ввоз

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КИШИНЕВ, 14 мар — ПРАЙМ. Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии на рынок Евросоюза еще на один год, сообщил в четверг евродепутат Зигфрид Мурешан. В июле 2022 года Совет ЕС принял решение увеличить квоту для Молдавии на ввоз семи категорий продукции, которая не облагается таможенными пошлинами. "Европарламент снова доказал, что мы едины и быстро принимаем решения об оказании всех форм поддержки Молдавии. Коллеги в Европарламенте поддержали большинством голосов решение о продлении льготного режима импорта молдавских товаров. Это решение выгодно как для Молдавии, так и для ЕС, где молдавские фрукты и овощи полюбились многим", — написал Мурешан в социальной сети. По данным минэкономики Молдавии, в 2023 году более 65% молдавского экспорта приходился на ЕС. Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

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молдавия, беспошлинный ввоз