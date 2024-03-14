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В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России
В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России
Исходя из роста продолжительности жизни людей, в России назрело обсуждение плавного повышения возраста молодежи, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:26+0300
2024-03-14T11:26+0300
2024-03-14T11:26+0300
совет федерации
демография
молодежь
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Исходя из роста продолжительности жизни людей, в России назрело обсуждение плавного повышения возраста молодежи, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что в стране в перспективе ближайшего десятилетия могут поднять возраст молодежи по меньшей мере до 38 лет. По словам Косихиной, она позитивно оценивает эту инициативу. "Очевидно, что продолжительность жизни с каждым годом увеличивается, и к 2030 году этот показатель потенциально может быть приближен в среднем по стране к 80 годам", - пояснила она РИА Новости.Косихина считает, что обсуждение плавного повышения возраста молодежи необходимо не только для представителей этой социальной группы, но и для граждан, возраст которых на два-три года превышает установленные границы.Сенатор отметила, что государство предоставляет молодежи огромное количество льгот, в частности, для тех, кто принял решение создать семью и родить ребенка. "Расширенные меры социальной поддержки в случае повышения возраста молодежи будут не только стимулировать рожать женщин, которые решили стать впервые мамами в 35 лет и старше, но и станут дополнительным стимулом рожать больше детей для тех, у кого уже есть малыши", - сказала Косихина.По ее словам, эти и многие другие льготы для молодежи дадут возможность чувствовать себя увереннее многим россиянам.Сенатор полагает, что принимать окончательное решение по данному вопросу следует с учетом факторов уровня продолжительности жизни, а также мнений экспертов и представителей молодежи. При этом нужно организовывать совместные круглые столы между ними и людьми более старшего возраста."Уверена, что такой формат позволит выработать верное решение", - заключила Косихина.
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совет федерации, демография, молодежь, льготы
Совет Федерации, демография, молодежь, льготы
В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России
Сенатор Косихина поддержала повышение возраста молодежи в России
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Исходя из роста продолжительности жизни людей, в России назрело обсуждение плавного повышения возраста молодежи, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина.
Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что в стране в перспективе ближайшего десятилетия могут поднять возраст молодежи по меньшей мере до 38 лет.
По словам Косихиной, она позитивно оценивает эту инициативу. "Очевидно, что продолжительность жизни с каждым годом увеличивается, и к 2030 году этот показатель потенциально может быть приближен в среднем по стране к 80 годам", - пояснила она РИА Новости.
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
Косихина считает, что обсуждение плавного повышения возраста молодежи необходимо не только для представителей этой социальной группы, но и для граждан, возраст которых на два-три года превышает установленные границы.
Сенатор отметила, что государство предоставляет молодежи огромное количество льгот, в частности, для тех, кто принял решение создать семью и родить ребенка.
"Расширенные меры социальной поддержки в случае повышения возраста молодежи будут не только стимулировать рожать женщин, которые решили стать впервые мамами в 35 лет и старше, но и станут дополнительным стимулом рожать больше детей для тех, у кого уже есть малыши", - сказала Косихина.
По ее словам, эти и многие другие льготы для молодежи дадут возможность чувствовать себя увереннее многим россиянам.
Сенатор полагает, что принимать окончательное решение по данному вопросу следует с учетом факторов уровня продолжительности жизни, а также мнений экспертов и представителей молодежи. При этом нужно организовывать совместные круглые столы между ними и людьми более старшего возраста.
"Уверена, что такой формат позволит выработать верное решение", - заключила Косихина.