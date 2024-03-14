https://1prime.ru/20240314/molodezh-846296732.html

В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России

В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде поддержали повышение возраста молодежи в России

Исходя из роста продолжительности жизни людей, в России назрело обсуждение плавного повышения возраста молодежи, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:26+0300

2024-03-14T11:26+0300

2024-03-14T11:26+0300

совет федерации

демография

молодежь

льготы

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Исходя из роста продолжительности жизни людей, в России назрело обсуждение плавного повышения возраста молодежи, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что в стране в перспективе ближайшего десятилетия могут поднять возраст молодежи по меньшей мере до 38 лет. По словам Косихиной, она позитивно оценивает эту инициативу. "Очевидно, что продолжительность жизни с каждым годом увеличивается, и к 2030 году этот показатель потенциально может быть приближен в среднем по стране к 80 годам", - пояснила она РИА Новости.Косихина считает, что обсуждение плавного повышения возраста молодежи необходимо не только для представителей этой социальной группы, но и для граждан, возраст которых на два-три года превышает установленные границы.Сенатор отметила, что государство предоставляет молодежи огромное количество льгот, в частности, для тех, кто принял решение создать семью и родить ребенка. "Расширенные меры социальной поддержки в случае повышения возраста молодежи будут не только стимулировать рожать женщин, которые решили стать впервые мамами в 35 лет и старше, но и станут дополнительным стимулом рожать больше детей для тех, у кого уже есть малыши", - сказала Косихина.По ее словам, эти и многие другие льготы для молодежи дадут возможность чувствовать себя увереннее многим россиянам.Сенатор полагает, что принимать окончательное решение по данному вопросу следует с учетом факторов уровня продолжительности жизни, а также мнений экспертов и представителей молодежи. При этом нужно организовывать совместные круглые столы между ними и людьми более старшего возраста."Уверена, что такой формат позволит выработать верное решение", - заключила Косихина.

https://1prime.ru/20240311/846137362.html

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совет федерации, демография, молодежь, льготы