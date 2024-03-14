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Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
НАТО необходимо серьезно укреплять ПВО и ПРО, в том числе и для защиты о гиперзвукового оружия России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:10+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО необходимо серьезно укреплять ПВО и ПРО, в том числе и для защиты о гиперзвукового оружия России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия", - отметил он.Столтенберг также подчеркнул, что альянс все же смог доказать, свою способность защищаться против российских сверхзвуковых ракет.Он также заметил, что благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot Украина смогла сбить несколько российских сверхзвуковых ракет "Кинжал". Тем не менее, российские сверхзвуковые ракеты пердставляют собой серьезный вызов.Ранее Military Watch Magazine сообщал, что применение российской армией "Циркона" на Украине стало значимой вехой в революции гиперзвукового оружия в качестве первого боевого применения гиперзвукового двигателя.
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Вооружения, РОССИЯ, НАТО, ракеты, Новости
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
Столтенберг: НАТО важно усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО необходимо серьезно укреплять ПВО и ПРО, в том числе и для защиты о гиперзвукового оружия России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия", - отметил он.
Столтенберг также подчеркнул, что альянс все же смог доказать, свою способность защищаться против российских сверхзвуковых ракет.
Он также заметил, что благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot Украина смогла сбить несколько российских сверхзвуковых ракет "Кинжал". Тем не менее, российские сверхзвуковые ракеты пердставляют собой серьезный вызов.
Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году
Ранее Military Watch Magazine сообщал, что применение российской армией "Циркона" на Украине стало значимой вехой в революции гиперзвукового оружия в качестве первого боевого применения гиперзвукового двигателя.