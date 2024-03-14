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Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям
Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям - 14.03.2024, ПРАЙМ
Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям
Министр финансов США Джанет Йеллен не ожидает возвращения доходности по государственным облигациям страны назад к допандемийным значениям. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T05:27+0300
2024-03-14T05:27+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен не ожидает возвращения доходности по государственным облигациям страны назад к допандемийным значениям. "Я думаю, что это отражает нынешние рыночные реалии и прогнозы, которые мы наблюдаем в частном секторе. Маловероятно, что доходности вернутся к таким же низким значениям, как до пандемии", - цитирует Блумберг слова главы минфина журналистам в штате Кентукки. Йеллен добавила, что с учетом возросшего уровня доходности по облигациям, правительству США важно формировать "разумный" бюджет. В текущем году Белый дом, как ожидается, потратит 890 миллиардов долларов, или 3,1% ВВП страны на выплату процентов по гособлигациям. Ранее администрация президента США Джо Байдена представила проект бюджета на 2025 финансовый год, в котором указывалось, что средний уровень ставок по трехмесячным и десятилетним гособлигациям будет выше своих значений в последующие три года, чем ожидалось раньше.
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сша, джанет йеллен, гособлигации сша, минфин сша
Экономика, США, Джанет Йеллен, гособлигации США, Минфин США
Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям
Йеллен: доходность по гособлигациям США не вернется к допандемийным значениям
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен не ожидает возвращения доходности по государственным облигациям страны назад к допандемийным значениям.
"Я думаю, что это отражает нынешние рыночные реалии и прогнозы, которые мы наблюдаем в частном секторе. Маловероятно, что доходности вернутся к таким же низким значениям, как до пандемии", - цитирует Блумберг слова главы минфина журналистам в штате Кентукки.
Йеллен добавила, что с учетом возросшего уровня доходности по облигациям, правительству США важно формировать "разумный" бюджет.
Минфин США оценил вложения России в американские гособлигации
В текущем году Белый дом, как ожидается, потратит 890 миллиардов долларов, или 3,1% ВВП страны на выплату процентов по гособлигациям.
Ранее администрация президента США Джо Байдена представила проект бюджета на 2025 финансовый год, в котором указывалось, что средний уровень ставок по трехмесячным и десятилетним гособлигациям будет выше своих значений в последующие три года, чем ожидалось раньше.