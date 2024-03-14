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Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям

Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям - 14.03.2024, ПРАЙМ

Йеллен оценила вероятность возвращения прежней доходности по гособлигациям

Министр финансов США Джанет Йеллен не ожидает возвращения доходности по государственным облигациям страны назад к допандемийным значениям. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T05:27+0300

2024-03-14T05:27+0300

2024-03-14T05:27+0300

экономика

сша

джанет йеллен

гособлигации сша

минфин сша

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен не ожидает возвращения доходности по государственным облигациям страны назад к допандемийным значениям. "Я думаю, что это отражает нынешние рыночные реалии и прогнозы, которые мы наблюдаем в частном секторе. Маловероятно, что доходности вернутся к таким же низким значениям, как до пандемии", - цитирует Блумберг слова главы минфина журналистам в штате Кентукки. Йеллен добавила, что с учетом возросшего уровня доходности по облигациям, правительству США важно формировать "разумный" бюджет. В текущем году Белый дом, как ожидается, потратит 890 миллиардов долларов, или 3,1% ВВП страны на выплату процентов по гособлигациям. Ранее администрация президента США Джо Байдена представила проект бюджета на 2025 финансовый год, в котором указывалось, что средний уровень ставок по трехмесячным и десятилетним гособлигациям будет выше своих значений в последующие три года, чем ожидалось раньше.

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