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Хинштейн назвал способ избежать сокращения выручки "Почты России"
Хинштейн назвал способ избежать сокращения выручки "Почты России" - 14.03.2024, ПРАЙМ
Хинштейн назвал способ избежать сокращения выручки "Почты России"
Депутат Госдумы и член совета директоров "Почты России" Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что скоро в правительстве РФ пройдет сессия по развитию "Почты... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:17+0300
2024-03-14T14:17+0300
2024-03-14T14:18+0300
александр хинштейн
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы и член совета директоров "Почты России" Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что скоро в правительстве РФ пройдет сессия по развитию "Почты России", выразив мнение, что передача компании функции госмейла, то есть исключительной доставки юридически значимой электронной корреспонденции, поможет ей избежать сокращения выручки. По словам Хинштейна, выручка "Почты России" может уменьшаться на 20% при отмене действующего сейчас порога в тысячу евро на беспошлинный ввоз зарубежных товаров. "На площадке Минцифры вместе с почтой, с экспертами, с маркетплейсами, с регионами мы обсуждали, какие есть пути решения проблемы. Одна из таких мер по нашему мнению - это передача почте функции госмейла, то есть исключительной доставки юридически значимой электронной корреспонденции", - сказал он агентству. Депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратегическая сессия в правительстве именно по развитию "Почты России". Хинштейн напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, где комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.
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александр хинштейн
Хинштейн назвал способ избежать сокращения выручки "Почты России"
Хинштейн: передача функции госмейла "Почте России" поможет ей избежать сокращения выручки
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы и член совета директоров "Почты России" Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что скоро в правительстве РФ пройдет сессия по развитию "Почты России", выразив мнение, что передача компании функции госмейла, то есть исключительной доставки юридически значимой электронной корреспонденции, поможет ей избежать сокращения выручки.
По словам Хинштейна, выручка "Почты России" может уменьшаться на 20% при отмене действующего сейчас порога в тысячу евро на беспошлинный ввоз зарубежных товаров.
"На площадке Минцифры вместе с почтой, с экспертами, с маркетплейсами, с регионами мы обсуждали, какие есть пути решения проблемы. Одна из таких мер по нашему мнению - это передача почте функции госмейла, то есть исключительной доставки юридически значимой электронной корреспонденции", - сказал он агентству.
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Депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратегическая сессия в правительстве именно по развитию "Почты России".
Хинштейн напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, где комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.