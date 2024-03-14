https://1prime.ru/20240314/polson-846280232.html

СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе

СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе - 14.03.2024, ПРАЙМ

СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T06:04+0300

2024-03-14T06:04+0300

2024-03-14T06:04+0300

экономика

сша

минфин сша

дональд трамп

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего переизбрания, передает агентство Bloomberg. "Дональд Трамп обсуждал (назначение – ред.)… Джона Полсона на должность министра финансов в случае победы на ноябрьских выборах", - пишет агентство. Отмечается, что Трамп провел серию встреч с возможными кандидатами на ключевые посты в случае своего переизбрания. Пока, по информации, агентства, он не принял никаких однозначных решений насчет назначений. Состояние Полсона, согласно Bloomberg, оценивается в 4,4 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240313/tramp-846235970.html

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сша, минфин сша, дональд трамп