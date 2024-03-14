Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240314/polson-846280232.html
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе
Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T06:04+0300
2024-03-14T06:04+0300
экономика
сша
минфин сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего переизбрания, передает агентство Bloomberg. "Дональд Трамп обсуждал (назначение – ред.)… Джона Полсона на должность министра финансов в случае победы на ноябрьских выборах", - пишет агентство. Отмечается, что Трамп провел серию встреч с возможными кандидатами на ключевые посты в случае своего переизбрания. Пока, по информации, агентства, он не принял никаких однозначных решений насчет назначений. Состояние Полсона, согласно Bloomberg, оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240313/tramp-846235970.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, минфин сша, дональд трамп
Экономика, США, минфин США, Дональд Трамп
06:04 14.03.2024
 
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе

Bloomberg: Трамп, если победит, может назначить миллиардера Полсона главой минфина США

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© AFP / Mladen Antonov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего переизбрания, передает агентство Bloomberg.
"Дональд Трамп обсуждал (назначение – ред.)… Джона Полсона на должность министра финансов в случае победы на ноябрьских выборах", - пишет агентство.
Отмечается, что Трамп провел серию встреч с возможными кандидатами на ключевые посты в случае своего переизбрания. Пока, по информации, агентства, он не принял никаких однозначных решений насчет назначений.
Состояние Полсона, согласно Bloomberg, оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
Вчера, 06:37
 
ЭкономикаСШАминфин СШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала