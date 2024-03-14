https://1prime.ru/20240314/polson-846280232.html
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе
Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T06:04+0300
2024-03-14T06:04+0300
2024-03-14T06:04+0300
экономика
сша
минфин сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего переизбрания, передает агентство Bloomberg. "Дональд Трамп обсуждал (назначение – ред.)… Джона Полсона на должность министра финансов в случае победы на ноябрьских выборах", - пишет агентство. Отмечается, что Трамп провел серию встреч с возможными кандидатами на ключевые посты в случае своего переизбрания. Пока, по информации, агентства, он не принял никаких однозначных решений насчет назначений. Состояние Полсона, согласно Bloomberg, оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240313/tramp-846235970.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, минфин сша, дональд трамп
Экономика, США, минфин США, Дональд Трамп
СМИ назвало имя возможного главы минфина США при Трампе
Bloomberg: Трамп, если победит, может назначить миллиардера Полсона главой минфина США
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает миллиардера Джона Полсона как возможного кандидата на должность главы министерства финансов в случае своего переизбрания, передает агентство Bloomberg.
"Дональд Трамп обсуждал (назначение – ред.)… Джона Полсона на должность министра финансов в случае победы на ноябрьских выборах", - пишет агентство.
Отмечается, что Трамп провел серию встреч с возможными кандидатами на ключевые посты в случае своего переизбрания. Пока, по информации, агентства, он не принял никаких однозначных решений насчет назначений.
Состояние Полсона, согласно Bloomberg, оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты