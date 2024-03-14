https://1prime.ru/20240314/pribaltika-846309105.html

В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией

В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией

Страны Прибалтики без России ничего из себя не представляют, созданием "железного занавеса" они обрекут себя на жалкое существование, заявил РИА Новости член... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:50+0300

2024-03-14T14:50+0300

2024-03-14T14:50+0300

политика

россия

латвия

сергей цеков

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/83585/99/835859901_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_d926870247e4b8f536450255dbf9c78b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Страны Прибалтики без России ничего из себя не представляют, созданием "железного занавеса" они обрекут себя на жалкое существование, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это словами: "Железа хватит? Или у России будут покупать?" По его словам, страны Прибалтики сегодня напоминают "пауков в банке", находящейся под колпаком Запада."Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни. Созданием "железного занавеса" прибалтийские страны обрекут себя на жалкое существование", - сказал Цеков.

https://1prime.ru/20240314/846294839.html

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, латвия, сергей цеков, совет федерации