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В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией
В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией
Страны Прибалтики без России ничего из себя не представляют, созданием "железного занавеса" они обрекут себя на жалкое существование, заявил РИА Новости член... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:50+0300
2024-03-14T14:50+0300
2024-03-14T14:50+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Страны Прибалтики без России ничего из себя не представляют, созданием "железного занавеса" они обрекут себя на жалкое существование, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это словами: "Железа хватит? Или у России будут покупать?" По его словам, страны Прибалтики сегодня напоминают "пауков в банке", находящейся под колпаком Запада."Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни. Созданием "железного занавеса" прибалтийские страны обрекут себя на жалкое существование", - сказал Цеков.
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Политика, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, Сергей Цеков, Совет Федерации
В Совфеде оценили заявление премьера Латвии о "железном занавесе" с Россией
Цеков: "железный занавес" обречет Прибалтику на жалкое существование
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Страны Прибалтики без России ничего из себя не представляют, созданием "железного занавеса" они обрекут себя на жалкое существование, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это словами: "Железа хватит? Или у России будут покупать?"
По его словам, страны Прибалтики сегодня напоминают "пауков в банке", находящейся под колпаком Запада.
"Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни. Созданием "железного занавеса" прибалтийские страны обрекут себя на жалкое существование", - сказал Цеков.
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе