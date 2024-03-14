https://1prime.ru/20240314/putin-846279165.html

Путин обратился к народу накануне выборов

Путин обратился к народу накануне выборов - 14.03.2024, ПРАЙМ

Путин обратился к народу накануне выборов

В России единственным источником власти является народ, и судьбу страны определяют именно российские граждане, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T05:53+0300

2024-03-14T05:53+0300

2024-03-14T05:53+0300

выборы президента россии

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - ПРАЙМ. В России единственным источником власти является народ, и судьбу страны определяют именно российские граждане, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам перед выборами главы государства. Обращение показано в эфире Первого канала."Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества", - сказал президент.По словам Путина, гражданам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию страны, потому что выборы - это шаг в будущее."Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах", - подчеркнул глава государства.Чтобы достойно продолжать отвечать на эти вызовы и успешно преодолевать трудности, нужно и дальше проявлять сплоченность и уверенность в себе, подчеркнул Путин."Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости", - сказал глава государства.Он отметил, что участие в предстоящих выборах является проявлением патриотических чувств. "Скажу прямо - участие в выборах сегодня - это и есть проявление патриотических чувств", - подчеркнул Путин.Он добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, "которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией". Глава государства подчеркнул, что и в ходе голосования на выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор.По словам Путина, нужно подтвердить сплоченность и решимость вместе идти вперед. "Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право", - сказал он, отметив, что Россия - большая страна, и везде - в каждом городе, поселке, селе - будут открыты избирательные участки."Дорогие друзья, все мы - многонациональный народ России - одна большая семья, мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы все сделаем так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами - своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", - подчеркнул президент."У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас", - сказал глава государства.Путин отметил, что российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример."Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример", - подчеркнул президент.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240313/putin-846249432.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы президента россии, владимир путин