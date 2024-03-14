https://1prime.ru/20240314/resursy-846278573.html

Оценен потенциал России в поиске ресурсов против угроз

Оценен потенциал России в поиске ресурсов против угроз - 14.03.2024, ПРАЙМ

Оценен потенциал России в поиске ресурсов против угроз

Россия будет в числе сильных государств, которые смогут найти ресурсы против угроз, связанных с вызовами будущего, следует из доклада "Антихрупкость государства | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T05:18+0300

2024-03-14T05:18+0300

2024-03-14T05:23+0300

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия будет в числе сильных государств, которые смогут найти ресурсы против угроз, связанных с вызовами будущего, следует из доклада "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы" Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА Новости. "Мы живем во времена великого смещения. Мы не знаем, как будет выглядеть наш мир завтра. Угрозы, с которыми придется столкнуться, определяются конфликтом следующих сценариев: продолжающейся глобализацией, набирающей силу деглобализацией и логично продолжающей ее - регионализацией. Только сильные государства смогут найти ресурсы на такую "круговую оборону". Очевидно, что сильных государств будет немного и, несомненно, Россия будет в их числе. Остальные не смогут защитить своих граждан и предпочтут вступить в тесный блок с более могущественными державами", - говорится в докладе. Авторы выделили восемь групп вызовов, над которыми предстоит работать государству - климатические, экологические, биологические, демографические, культурные, трудовые, цифровые и космические. Над ними, как отметили эксперты, государству нужно работать "долго и тщательно". Говоря о климатических вызовах, эксперты отмечают, что происходит дестабилизация целых регионов, целых секторов экономик, при этом дестабилизируются не только экономические основы человеческого существования, но и образ жизни. "Затопление и заболачивание огромных территорий, опустынивание - нарастающие реальные угрозы, которые существуют уже сейчас, и государствам предстоит что-то с этим делать. Это потребует огромных денег, новых крупномасштабных госпрограмм, новых правовых статусов ("климатический беженец" и так далее). И это серия очень сложных развилок, которые придется пройти большинству государств", - говорится в документе. Кроме того, эксперты напомнили, что сегодня доступ к чистой воде во многих частях мира является привилегией, а также указали на отсутствие чистого воздуха, непрерывное сокращение биоразнообразия, а также снижение качества продуктов. Невозможно преуменьшать опасность вирусов и бактерий после пандемии коронавируса, заявили авторы. Они выразили обеспокоенность тем, что, по данным медиков, "абсолютно здоровых людей уже осталось меньше 5%", и предупредили, что государству придется заниматься "генофондом всерьез". Также эксперты обратили внимание на снижение рождаемости, которое превращается во всемирный тренд в последние несколько лет. "Сломать этот тренд крайне сложно. Государство будет вынуждено гораздо внимательнее заниматься программами, связанными с защитой детства, потому что ребенок превращается в очень редкое и очень ценное существо", - считают авторы доклада. По их мнению, необходимо перераспределить государственные расходы в пользу образования и воспитания. Между тем эксперты призывают работать и с иммигрантами. В частности, они отметили, что необходимо обеспечить целостность и неприкосновенность "культурного ядра" цивилизации, а в условиях современной информационно-коммуникационной системы есть риск возникновения проблемы "двойной лояльности" у приехавших. Авторы предлагают искать новые эффективные инструменты "абсорбции иммигрантов, чтобы эту двойную лояльность нейтрализовать или хотя бы ограничить".

https://1prime.ru/20240314/dokhody-846278821.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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