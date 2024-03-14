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Международные резервы России выросли к 8 марта

Международные резервы России выросли к 8 марта - 14.03.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли к 8 марта

Международные резервы РФ с 1 по 8 марта увеличились на 10,1 миллиарда долларов, или на 1,7%, и составили 591,2 миллиарда долларов, следует из материалов Банка... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:05+0300

2024-03-14T16:05+0300

2024-03-14T16:17+0300

банк россии

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 марта увеличились на 10,1 миллиарда долларов, или на 1,7%, и составили 591,2 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 8 марта 2024 года составили 591,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 10,1 миллиарда долларов США, или на 1,7%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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