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Путин обозначил нежелание России начинать ядерную войну, заявили в Венгрии
Путин обозначил нежелание России начинать ядерную войну, заявили в Венгрии - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин обозначил нежелание России начинать ядерную войну, заявили в Венгрии
Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена вести ядерную войну, но появление военных НАТО на Украине может иметь серьезные последствия... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:30+0300
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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена вести ядерную войну, но появление военных НАТО на Украине может иметь серьезные последствия. Об этом венгерский эксперт Дьердь Ногради рассказал агентству РИА Новости."Совершенно очевидно, что Россия не хочет атомной войны. Не знаю, уместно ли вспомнить, но когда я был студентом, я учил песню "Хотят ли русские войны?". Совершенно однозначно – не хотят... Путин однозначно дал понять, что если части НАТО появятся на Украине именно как части НАТО, а не как добровольцы, у этого могут быть военные последствия. И смысл именно в условном наклонении, они могут быть - это значит, что для России может наступить минута, после которой не может быть иного, кроме применения атомного оружия", - заметил эксперт.Он также выразил сожаление по поводу выбора западных лидеров в пользу конфронтации и поддержал позицию Папы Римского и правительства Венгрии о необходимости мирного урегулирования конфликта.Эксперт заключил, что российкий лидер намерен избежать дальнейшей эскалации конфликта, так как третью мировую войну пережить невозможно.Москва готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их. Запад игнорирует отказы Киева. Россия хочет достичь своих целей спецоперации, и это возможно только военным путем.В Кремле отмечали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло, но требует учета новых реалий, отмены указа о запрете переговоров и соблюдения российских гарантий безопасности.
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Путин обозначил нежелание России начинать ядерную войну, заявили в Венгрии
Эксперт Ногради: Путин дал понять, что Россия не хочет ядерной войны
БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена вести ядерную войну, но появление военных НАТО на Украине может иметь серьезные последствия. Об этом венгерский эксперт Дьердь Ногради рассказал агентству РИА Новости.
"Совершенно очевидно, что Россия не хочет атомной войны. Не знаю, уместно ли вспомнить, но когда я был студентом, я учил песню "Хотят ли русские войны?". Совершенно однозначно – не хотят... Путин однозначно дал понять, что если части НАТО появятся на Украине именно как части НАТО, а не как добровольцы, у этого могут быть военные последствия. И смысл именно в условном наклонении, они могут быть - это значит, что для России может наступить минута, после которой не может быть иного, кроме применения атомного оружия", - заметил эксперт.
"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии
Он также выразил сожаление по поводу выбора западных лидеров в пользу конфронтации и поддержал позицию Папы Римского и правительства Венгрии о необходимости мирного урегулирования конфликта.
Эксперт заключил, что российкий лидер намерен избежать дальнейшей эскалации конфликта, так как третью мировую войну пережить невозможно.
Москва готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их. Запад игнорирует отказы Киева. Россия хочет достичь своих целей спецоперации, и это возможно только военным путем.
В Кремле отмечали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло, но требует учета новых реалий, отмены указа о запрете переговоров и соблюдения российских гарантий безопасности.