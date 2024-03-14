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Стало известно, где в России дешевле всего приготовить блины

Стало известно, где в России дешевле всего приготовить блины - 14.03.2024, ПРАЙМ

Стало известно, где в России дешевле всего приготовить блины

Индекс блинов, рассчитываемый по стоимости ингредиентов для приготовления этого блюда, в России в нынешнем году составил 114,4 рубля, что значительно ниже чем,... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:00+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Индекс блинов, рассчитываемый по стоимости ингредиентов для приготовления этого блюда, в России в нынешнем году составил 114,4 рубля, что значительно ниже чем, например, в США или Японии, свидетельствует исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), имеющееся у РИА Новости.Расчет проводился на основе ингредиентов для приготовления 40 блинов (для семьи из 4 человек): 280 грамм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 4 яйца, 70 грамм сахарного песка, 5 грамм соли, 40 миллилитров растительного масла и 500 миллилитров кипятка. Однако в стоимости приготовления не были учтены затраты электроэнергии."Средняя цена продуктов для приготовления масленичного блюда на семью в России в 2024 году составила 114 рублей и 42 копейки. Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе - в 103 рубля 31 копейку, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе, в 146 рублей 71 копейку", - приводятся в исследовании слова первого заместителя гендиректора ЦСР Бориса Копейкина.В топ российских регионов по стоимости блинов вошли: Мордовия (91,19 рубля), Омская (100,11 рубля) и Липецкая области (100,87 рубля), а также Удмуртия (101,1 рубля) и Ульяновская область (101,44 рубля)."Рассчитывая индекс блинов в пересчете на российский рубль для стран ближнего и дальнего зарубежья, получили, что в Японии приготовление блюда обойдется дороже, чем на Чукотке - в 236,07 рубля. В США немного дешевле, но всё равно заметно дороже чем в Магаданской области и Якутии - 202 рубля. В Казахстане примерно так же, как в среднем по РФ - 119,47 рубля", - добавил Копейкин. Уточняется, что для расчетов использовались данные Росстата и статистических ведомств зарубежных стран.При этом эксперты также выяснили, что на среднюю по России зарплату (за декабрь 2023 года) можно напечь больше 36 тысяч блинов.

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россия, блины, новости