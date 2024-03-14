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"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России - 14.03.2024, ПРАЙМ
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"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России
"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России
Санкции против России провалились, Запад ожидает поражения Украины в конфликте и стремится к возобновлению торговых связей с Россией, написал журналист Габор... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:24+0300
2024-03-14T10:27+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Санкции против России провалились, Запад ожидает поражения Украины в конфликте и стремится к возобновлению торговых связей с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus."Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, несколько факторов указывают на неблагоприятную ситуацию для Украины, включая провал экономических санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах Запада, отказ поставлять оружие в Киев и стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.Штайнгарт также отметил, что российский лидер может быть доволен ходом событий после начала конфликта на Украине, так как страна нашла новых партнеров, покупателей сырья и получила больше территорий."Он (Путин - прим. ред.) вхож во все кабинеты стран "Большой двадцатки", где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — заключил журналист.Российский президент неоднократно отмечал, что антироссийские санкции оказались неэффективны, кроме того, они нанесли удар по всей мировой экономике, причем главная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
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россия, запад, новости
РОССИЯ, ЗАПАД, Новости
10:24 14.03.2024 (обновлено: 10:27 14.03.2024)
 
"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Санкции против России провалились, Запад ожидает поражения Украины в конфликте и стремится к возобновлению торговых связей с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus.
"Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным", — сказано в публикации.
По мнению автора статьи, несколько факторов указывают на неблагоприятную ситуацию для Украины, включая провал экономических санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах Запада, отказ поставлять оружие в Киев и стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.
Штайнгарт также отметил, что российский лидер может быть доволен ходом событий после начала конфликта на Украине, так как страна нашла новых партнеров, покупателей сырья и получила больше территорий.
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"Он (Путин - прим. ред.) вхож во все кабинеты стран "Большой двадцатки", где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — заключил журналист.
Российский президент неоднократно отмечал, что антироссийские санкции оказались неэффективны, кроме того, они нанесли удар по всей мировой экономике, причем главная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
 
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