https://1prime.ru/20240314/russia-846292758.html

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России - 14.03.2024, ПРАЙМ

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России

Санкции против России провалились, Запад ожидает поражения Украины в конфликте и стремится к возобновлению торговых связей с Россией, написал журналист Габор... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:24+0300

2024-03-14T10:24+0300

2024-03-14T10:27+0300

россия

запад

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Санкции против России провалились, Запад ожидает поражения Украины в конфликте и стремится к возобновлению торговых связей с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus."Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, несколько факторов указывают на неблагоприятную ситуацию для Украины, включая провал экономических санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах Запада, отказ поставлять оружие в Киев и стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.Штайнгарт также отметил, что российский лидер может быть доволен ходом событий после начала конфликта на Украине, так как страна нашла новых партнеров, покупателей сырья и получила больше территорий."Он (Путин - прим. ред.) вхож во все кабинеты стран "Большой двадцатки", где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — заключил журналист.Российский президент неоднократно отмечал, что антироссийские санкции оказались неэффективны, кроме того, они нанесли удар по всей мировой экономике, причем главная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846250275.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, новости