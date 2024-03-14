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Сенатор ответил пословицей на планы Киева забрать доходы от активов России
Сенатор ответил пословицей на планы Киева забрать доходы от активов России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Сенатор ответил пословицей на планы Киева забрать доходы от активов России
Намерения Киева присвоить доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых можно охарактеризовать пословицей "Дурень думкой... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:38+0300
2024-03-14T14:38+0300
2024-03-14T14:42+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Намерения Киева присвоить доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых можно охарактеризовать пословицей "Дурень думкой богатеет", заявил агентству РИА Новости Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков.По мнению сенатора, киевские власти обязаны России, так как весь инфраструктурный, промышленный и сельскохозяйственный потенциал Украины, а также ее территории были получены ими от советского прошлого. Однако, на Украине уже об этом забыли, посетовал он.Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Об этом ранее сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, его слова приводятся на сайте Верховной Рады.По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ископаемые, Новости
Сенатор ответил пословицей на планы Киева забрать доходы от активов России
Сенатор ответил на планы Киева забрать доходы от активов России: дурень думкой богатеет
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Намерения Киева присвоить доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых можно охарактеризовать пословицей "Дурень думкой богатеет", заявил агентству РИА Новости Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков.
По мнению сенатора, киевские власти обязаны России, так как весь инфраструктурный, промышленный и сельскохозяйственный потенциал Украины, а также ее территории были получены ими от советского прошлого. Однако, на Украине уже об этом забыли, посетовал он.
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Об этом ранее сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, его слова приводятся на сайте Верховной Рады.
По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.