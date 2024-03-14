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ФТС оценила рост доли стран Азии во внешней торговле России

ФТС оценила рост доли стран Азии во внешней торговле России - 14.03.2024, ПРАЙМ

ФТС оценила рост доли стран Азии во внешней торговле России

Внешнеторговый оборот России в январе составил 48,7 миллиарда долларов, снизившись на 12,8% по сравнению с январем прошлого года, при этом экспорт снизился на... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:33+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России в январе составил 48,7 миллиарда долларов, снизившись на 12,8% по сравнению с январем прошлого года, при этом экспорт снизился на 14,2%, а импорт – на 10,6%, а доля "стран Азиатского региона" во внешней торговле России в январе 2024 года достигла 74%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе 2024 года составил 48,7 миллиарда долларов (-12,8% по сравнению с январем 2023 года). В том числе экспорт – 28,7 миллиарда долларов (-14,2%), импорт – 20 миллиардов долларов (-10,6%)", - отмечается в сообщении."Ключевыми торговыми партнерами России в январе стали страны Азиатского региона, на которые пришлось 74% товарооборота", - добавляется там.Лидерами в структуре экспорта стали минеральные продукты, доля их экспорта составила 61,2%, а на втором месте - металлы и изделия из них, доля экспорта которых достигла 14,8%. Следом идут продовольственные товары и сырье для их производства, продукция химической промышленности, машины, оборудование и другие товары, а также лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия.Что касается импорта, то в его товарной структуре категория "машины, оборудование и другие товары" стоит на первом месте, доля соответствующей продукции, ввезенной в РФ, составила 50,2%. Доля импорта продукции химической промышленности составила 19,5%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13%. Среди других товаров - текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них, минеральные продукты.

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