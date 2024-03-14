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Сербская рок-группа выпустила клип в поддержку Путина
Сербская рок-группа выпустила клип в поддержку Путина - 14.03.2024, ПРАЙМ
Сербская рок-группа выпустила клип в поддержку Путина
Сербская рок-группа "Джепови" ("Карманы") выпустила клип в поддержку президента РФ Владимира Путина, снятый при содействии Российского центра науки и культуры... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:19+0300
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БЕЛГРАД, 14 мар — ПРАЙМ. Сербская рок-группа "Джепови" ("Карманы") выпустила клип в поддержку президента РФ Владимира Путина, снятый при содействии Российского центра науки и культуры РЦНК "Русский дом" в Белграде, сообщило представительство Россотрудничества в Сербии в своем Telegram-канале. "Там солнца восход, там просыпается Москва и Владивосток, развернись и вперед. Мы идем на Восток", — поют сербские рокеры, рефреном звучит "Приходит Владимир". В клипе на песню "Долази Владимир" ("Приходит Владимир") члены группы, одетые в национальные костюмы и униформу сербской армии Первой мировой войны, сняты на Белградской крепости, у памятника Николаю II Романову в центре столицы Сербии, в подворье Русской православной церкви — храме Святой Троицы, у памятников русским и сербским воинам Первой и Второй мировых войн. "Мы внимательно наблюдаем за событиями в мире, и наша песня — это наше предсказание. Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель. Эта цель — свобода! Сербы и русские – братья навсегда!", — заявил лидер коллектива Владимир Нишевич.Сербские рок-музыканты также отметили, что Сербию и Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, "но и общая борьба"."Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи", — подчеркнул Нишевич.
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сербия, россия, президент россии, поддержка
Выборы президента России, СЕРБИЯ, РОССИЯ, президент России, поддержка
Сербская рок-группа выпустила клип в поддержку Путина
Сербская рок-группа выпустила клип в поддержку Путина "Приходит Владимир"
БЕЛГРАД, 14 мар
— ПРАЙМ.
Сербская рок-группа "Джепови" ("Карманы") выпустила клип в поддержку президента РФ Владимира Путина, снятый при содействии Российского центра науки и культуры РЦНК "Русский дом" в Белграде, сообщило
представительство Россотрудничества в Сербии в своем Telegram-канале.
"Там солнца восход, там просыпается Москва и Владивосток, развернись и вперед. Мы идем на Восток", — поют сербские рокеры, рефреном звучит "Приходит Владимир".
В клипе на песню "Долази Владимир" ("Приходит Владимир") члены группы, одетые в национальные костюмы и униформу сербской армии Первой мировой войны, сняты на Белградской крепости, у памятника Николаю II Романову в центре столицы Сербии, в подворье Русской православной церкви — храме Святой Троицы, у памятников русским и сербским воинам Первой и Второй мировых войн.
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"Мы внимательно наблюдаем за событиями в мире, и наша песня — это наше предсказание. Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель. Эта цель — свобода! Сербы и русские – братья навсегда!", — заявил лидер коллектива Владимир Нишевич.
Сербские рок-музыканты также отметили, что Сербию и Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, "но и общая борьба".
"Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи", — подчеркнул Нишевич.