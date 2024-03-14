https://1prime.ru/20240314/severnye-potoki-846321662.html
Миссия РФ в ООН потребовала установить виновных в подрыве "Севпотоков"
Миссия РФ в ООН потребовала установить виновных в подрыве "Севпотоков" - 14.03.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ в ООН потребовала установить виновных в подрыве "Севпотоков"
Виновные в подрыве трубопроводов "Северного потока" должны быть установлены и должны предстать перед судом, выводы расследования, утверждающие лишь, что "его... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:54+0300
2024-03-14T20:54+0300
2024-03-14T21:02+0300
северные потоки
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дмитрий полянский
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ООН, 14 мар — ПРАЙМ. Виновные в подрыве трубопроводов "Северного потока" должны быть установлены и должны предстать перед судом, выводы расследования, утверждающие лишь, что "его взорвали", Москву не устроят, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит", — сказал Полянский.Дипломат отметил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России."Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование - ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года", — сказал Полянский.Ранее компания-оператор "Северных потоков" Nord Stream обвинила страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance в том, что они не возместили ущерб от взрывов, разрушившие газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.
https://1prime.ru/20240312/sevpotok-846223921.html
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северные потоки, оон, дмитрий полянский, россия
Северные потоки, ООН, Дмитрий Полянский, РОССИЯ
Миссия РФ в ООН потребовала установить виновных в подрыве "Севпотоков"
Миссия РФ в ООН: виновные в подрыве "Северного потока" должны быть установлены
ООН, 14 мар — ПРАЙМ. Виновные в подрыве трубопроводов "Северного потока" должны быть установлены и должны предстать перед судом, выводы расследования, утверждающие лишь, что "его взорвали", Москву не устроят, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит", — сказал Полянский.
Дипломат отметил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России.
"Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование - ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года", — сказал Полянский.
Ранее компания-оператор "Северных потоков" Nord Stream обвинила страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance в том, что они не возместили ущерб от взрывов, разрушившие газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.
Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации