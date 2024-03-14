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Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов
Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов - 14.03.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов
Совкомбанк через собственную благотворительную платформу prodobro.ru не только утраивает пожертвования, но и ежемесячно направляет дополнительные средства в... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:00+0300
2024-03-14T14:01+0300
банки
совкомбанк
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк через собственную благотворительную платформу prodobro.ru не только утраивает пожертвования, но и ежемесячно направляет дополнительные средства в пользу фондов по выбору клиентов, сообщает пресс-служба банка.Новая механика позволяет определить долю пожертвований в благотворительные фонды проекта от выделенной банком суммы. Например, если в указанный период организация получит 40% заявок пользователей, ей будет перечислено 40% средств. Выбрать, кому банк поможет в марте, уже можно по ссылке.С декабря 2023 года, когда было запущено первое голосование на платформе prodobro.ru, клиенты Совкомбанка уже распределили 2,9 миллиона рублей. Среди благотворительных фондов, которые выбирали пользователи: "Дари еду", "Имени Марины Гутерман", "Арифметика добра", "Все все вместе", "Ника" и другие.Организации-участники благотворительной инициативы банка использовали пожертвования на закупку слуховых аппаратов и протезирование своих подопечных, горячих обедов для пенсионеров, а также оплату услуг по уходу за бездомными животными в приютах. Отчеты благотворительных фондов уже доступны на сайте prodobro.ru в разделе "Новости".
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банки, совкомбанк
Банки, Совкомбанк
14:00 14.03.2024 (обновлено: 14:01 14.03.2024)
 
Совкомбанк делает пожертвования на благотворительность по выбору клиентов

Совкомбанк направил 2,9 миллиона рублей в благотворительные фонды по выбору клиентов

© пресс-служба "Совкомбанка"Офис "Совкомбанка"
Офис Совкомбанка
© пресс-служба "Совкомбанка"
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк через собственную благотворительную платформу prodobro.ru не только утраивает пожертвования, но и ежемесячно направляет дополнительные средства в пользу фондов по выбору клиентов, сообщает пресс-служба банка.
Новая механика позволяет определить долю пожертвований в благотворительные фонды проекта от выделенной банком суммы. Например, если в указанный период организация получит 40% заявок пользователей, ей будет перечислено 40% средств. Выбрать, кому банк поможет в марте, уже можно по ссылке.
С декабря 2023 года, когда было запущено первое голосование на платформе prodobro.ru, клиенты Совкомбанка уже распределили 2,9 миллиона рублей. Среди благотворительных фондов, которые выбирали пользователи: "Дари еду", "Имени Марины Гутерман", "Арифметика добра", "Все все вместе", "Ника" и другие.
Организации-участники благотворительной инициативы банка использовали пожертвования на закупку слуховых аппаратов и протезирование своих подопечных, горячих обедов для пенсионеров, а также оплату услуг по уходу за бездомными животными в приютах. Отчеты благотворительных фондов уже доступны на сайте prodobro.ru в разделе "Новости".
 
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