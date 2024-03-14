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В Сибири создали прототип устройства для мобильной связи нового поколения

В Сибири создали прототип устройства для мобильной связи нового поколения - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Сибири создали прототип устройства для мобильной связи нового поколения

Ученые Новосибирского государственного университета создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения (6G), сообщили РИА Новости в... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:02+0300

2024-03-14T07:02+0300

2024-03-14T07:03+0300

связь

мобильная связь

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НОВОСИБИРСК, 14 мар – ПРАЙМ. Ученые Новосибирского государственного университета создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения (6G), сообщили РИА Новости в вузе в четверг. Технология 6G основана на использовании терагерцовых (ТГц) волн. Переход на эти волны позволит увеличить скорость передачи данных в системах беспроводной связи как минимум в 100 раз по сравнению с существующими решениями. Терагерцовые волны представляют собой электромагнитное излучение с частотами от ста гигагерц до нескольких терагерц. Они располагаются между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазонами спектра. "Прототип ЖК-устройства – пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах беспроводной связи нового поколения (6G) создали в лаборатории… исследовательского центра "Высокие технологии и наноструктурированные материалы" Физического факультета НГУ", - рассказали в университете. В основе разработки заложено использование жидких кристаллов, интегрированных со специальными резонансными метаструктурами. Внешне прототипы устройств выглядят как ЖК-дисплеи. "На сегодняшний день точные требования к технологии 6G пока не определены, ее стандарты предполагается выработать только к 2030 году... Переход к столь высоким частотам беспроводной связи требует проработки концептуально новых подходов, как в плане архитектуры 6G-систем, так и физических принципов их работы и технологической реализации. В частности, поскольку ТГц диапазон соответствует длинам волн масштаба миллиметра/cубмиллиметра, то передача информации в 6G-системах будет осуществляться по узкому лучу, направление которого должно динамически (электронным способом) перестраиваться при перемещении абонента в пространстве", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории Сергей Кузнецов. Разработки ученых из НГУ нацелены как раз на создание таких устройств управления терагерцовыми лучами, в основе которых лежит использование жидких кристаллов, интегрированных со специальными метаматериалами (резонансными метаструктурами). Внешне прототипы устройств выглядят как ЖК-дисплеи, в которых сочетается необходимая функциональность и невысокая себестоимость. Работы по совершенствованию прототипов продолжаются, добавили в НГУ.

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связь, мобильная связь