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Профицит внешней торговли России вырос в феврале
Профицит внешней торговли России вырос в феврале - 14.03.2024, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России вырос в феврале
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за февраль выросло на 73,3% по сравнению с февралем 2023 года и составило 5,2 миллиарда долларов,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:07+0300
2024-03-14T16:07+0300
2024-03-14T16:34+0300
банк россии
россия
профицит внешней торговли
профицит текущего счета платежного баланса
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за февраль выросло на 73,3% по сравнению с февралем 2023 года и составило 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."Профицит счета текущих операций в феврале 2024 года составил 5,2 миллиарда долларов США против 4,5 миллиарда долларов США в январе 2024 года. Рост положительного сальдо счета текущих операций по сравнению с январем 2024 года был обусловлен преимущественно расширением профицита торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров.", - говорится в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в феврале 2023 года положительное сальдо счета текущих операций составило 3 миллиарда долларов."Профицит баланса внешней торговли товарами увеличился на 1,3 миллиарда долларов США относительно уточненного значения за январь 2024 года до 9,1 миллиарда долларов США: увеличение экспорта было более существенным по сравнению с ростом импорта", - уточняет ЦБ.
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россия, профицит внешней торговли, профицит текущего счета платежного баланса
Банк России, РОССИЯ, профицит внешней торговли, профицит текущего счета платежного баланса
Профицит внешней торговли России вырос в феврале
ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами в феврале увеличился до 9,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за февраль выросло на 73,3% по сравнению с февралем 2023 года и составило 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"Профицит счета текущих операций в феврале 2024 года составил 5,2 миллиарда долларов США против 4,5 миллиарда долларов США в январе 2024 года. Рост положительного сальдо счета текущих операций по сравнению с январем 2024 года был обусловлен преимущественно расширением профицита торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров.", - говорится в сообщении регулятора.
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По данным ЦБ, в феврале 2023 года положительное сальдо счета текущих операций составило 3 миллиарда долларов.
"Профицит баланса внешней торговли товарами увеличился на 1,3 миллиарда долларов США относительно уточненного значения за январь 2024 года до 9,1 миллиарда долларов США: увеличение экспорта было более существенным по сравнению с ростом импорта", - уточняет ЦБ.