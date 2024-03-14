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В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь

В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь

Введение с 1 марта экспортной пошлины на уголь и заключение долгосрочных контрактов по поставкам позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке, сообщил... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T19:23+0300

2024-03-14T19:23+0300

2024-03-14T19:23+0300

энергетика

россия

уголь

цены на уголь

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Введение с 1 марта экспортной пошлины на уголь и заключение долгосрочных контрактов по поставкам позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "С 1 марта взимается экспортная пошлина, ведётся работа по заключению долгосрочных контрактов по поставке угля... Данные меры позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке и защитят интересы наших предприятий и граждан", — приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова Мочальникова. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день цены на уголь для российских потребителей ниже экспортных.

https://1prime.ru/20240301/845807492.html

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россия, уголь, цены на уголь