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В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь
В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь
Введение с 1 марта экспортной пошлины на уголь и заключение долгосрочных контрактов по поставкам позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке, сообщил... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T19:23+0300
2024-03-14T19:23+0300
2024-03-14T19:23+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Введение с 1 марта экспортной пошлины на уголь и заключение долгосрочных контрактов по поставкам позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "С 1 марта взимается экспортная пошлина, ведётся работа по заключению долгосрочных контрактов по поставке угля... Данные меры позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке и защитят интересы наших предприятий и граждан", — приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова Мочальникова. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день цены на уголь для российских потребителей ниже экспортных.
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россия, уголь, цены на уголь
Энергетика, РОССИЯ, уголь, цены на уголь
В Минэнерго рассказали, что поможет снизить цены на уголь
Минэнерго: Пошлина на экспорт позволит снизить стоимость угля на внутреннем рынке РФ
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Введение с 1 марта экспортной пошлины на уголь и заключение долгосрочных контрактов по поставкам позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"С 1 марта взимается экспортная пошлина, ведётся работа по заключению долгосрочных контрактов по поставке угля... Данные меры позволят снизить стоимость угля на внутреннем рынке и защитят интересы наших предприятий и граждан", — приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова Мочальникова.
Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день цены на уголь для российских потребителей ниже экспортных.
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь