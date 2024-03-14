https://1prime.ru/20240314/ukraine-846303474.html

Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России

Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России - 14.03.2024, ПРАЙМ

Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России

Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:40+0300

2024-03-14T13:40+0300

2024-03-14T13:40+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины получить средства за счет продажи российских полезных ископаемых."На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - отметил источник.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Киев собирается получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и от выплат за счет продажи российских полезных ископаемых. Маслов призывал передать активы России Украине, а также отметил, что в ЕС уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов".Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что использование замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву, а ЕС опасается репутационных рисков, связанных с этими действиями.Кремль указал, что такие решения нарушают международное право. Сейчас ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, и ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240314/finance-846294524.html

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украина, россия, средства, новости