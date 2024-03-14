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Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России
Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:40+0300
2024-03-14T13:40+0300
политика
украина
россия
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новости
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины получить средства за счет продажи российских полезных ископаемых."На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - отметил источник.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Киев собирается получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и от выплат за счет продажи российских полезных ископаемых. Маслов призывал передать активы России Украине, а также отметил, что в ЕС уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов".Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что использование замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву, а ЕС опасается репутационных рисков, связанных с этими действиями.Кремль указал, что такие решения нарушают международное право. Сейчас ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, и ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.
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украина, россия, средства, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Средства, Новости
13:40 14.03.2024
 
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России

Источник об идее Рады получать доход от суверенных активов РФ: они пользуются иммунитетом

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины получить средства за счет продажи российских полезных ископаемых.
"На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - отметил источник.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Киев собирается получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и от выплат за счет продажи российских полезных ископаемых.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
11:03
Маслов призывал передать активы России Украине, а также отметил, что в ЕС уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов".
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что использование замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву, а ЕС опасается репутационных рисков, связанных с этими действиями.
Кремль указал, что такие решения нарушают международное право. Сейчас ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, и ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯСредстваНовости
 
 
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