https://1prime.ru/20240314/ukraine-846303474.html
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России
Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:40+0300
2024-03-14T13:40+0300
2024-03-14T13:40+0300
политика
украина
россия
средства
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины получить средства за счет продажи российских полезных ископаемых."На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - отметил источник.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Киев собирается получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и от выплат за счет продажи российских полезных ископаемых. Маслов призывал передать активы России Украине, а также отметил, что в ЕС уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов".Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что использование замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву, а ЕС опасается репутационных рисков, связанных с этими действиями.Кремль указал, что такие решения нарушают международное право. Сейчас ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, и ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240314/finance-846294524.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, средства, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Средства, Новости
Источник оценил план Рады получить средства от продажи ископаемых России
Источник об идее Рады получать доход от суверенных активов РФ: они пользуются иммунитетом
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции, заявил агентству РИА Новости источник в Москве, оценивая намерение Украины получить средства за счет продажи российских полезных ископаемых.
"На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - отметил источник.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Киев собирается получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и от выплат за счет продажи российских полезных ископаемых.
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
Маслов призывал передать активы России Украине, а также отметил, что в ЕС уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов".
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что использование замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву, а ЕС опасается репутационных рисков, связанных с этими действиями.
Кремль указал, что такие решения нарушают международное право. Сейчас ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, и ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.