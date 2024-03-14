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Путин призвал выбрать восточные регионы для строительства новых верфей
Путин призвал выбрать восточные регионы для строительства новых верфей - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал выбрать восточные регионы для строительства новых верфей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, в приоритете должны находиться восточные регионы... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:46+0300
2024-03-14T17:46+0300
2024-03-14T18:26+0300
россия
верфи
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строительство
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, в приоритете должны находиться восточные регионы России. "Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Надо определиться с местом их строительства", — сказал Путин на совещании с правительством в четверг.Он отметил, что целесообразнее строить верфи на востоке страны, чтобы увязать это с территориальным развитием и удобством производства соответствующей техники.По его словам, это также будет обеспечивать условия для развития Дальнего Востока, позволит создавать там новые компетенции и хорошо оплачиваемые рабочие места. Президент добавил, что строительство верфей в восточных регионах обойдется дороже, чем если бы они создавались в европейской части России. Чтобы эти проекты были реализуемы там, потребуется принять решения о стоимости производимой продукции, пояснил он."Значит, у нас вряд ли будет какой-то другой путь кроме поддержки этого производства со стороны правительства. Проще сделать в европейской части и дешевле. Но нам, с учетом необходимости развития Дальнего Востока, целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке", — заявил Путин.Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил о необходимости существенно обновить торговый флот на базе российских верфей.
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россия, верфи, владимир путин, строительство
РОССИЯ, верфи, Владимир Путин, строительство
Путин призвал выбрать восточные регионы для строительства новых верфей
Путин: новые верфи целесообразно создавать в восточных регионах РФ
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, в приоритете должны находиться восточные регионы России.
"Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Надо определиться с местом их строительства", — сказал Путин на совещании с правительством в четверг.
Он отметил, что целесообразнее строить верфи на востоке страны, чтобы увязать это с территориальным развитием и удобством производства соответствующей техники.
По его словам, это также будет обеспечивать условия для развития Дальнего Востока, позволит создавать там новые компетенции и хорошо оплачиваемые рабочие места. Президент добавил, что строительство верфей в восточных регионах обойдется дороже, чем если бы они создавались в европейской части России. Чтобы эти проекты были реализуемы там, потребуется принять решения о стоимости производимой продукции, пояснил он.
Назван срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке
"Значит, у нас вряд ли будет какой-то другой путь кроме поддержки этого производства со стороны правительства. Проще сделать в европейской части и дешевле. Но нам, с учетом необходимости развития Дальнего Востока, целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке", — заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил о необходимости существенно обновить торговый флот на базе российских верфей.