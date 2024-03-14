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Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) -... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:45+0300
2024-03-14T15:50+0300
денис мантуров
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. "В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании. "В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер.Группа "Синара" построит два новых корпуса на площадке завода "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) для выпуска высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей, инвестиции составят 35 миллиардов рублей, также отметил Мантуров."Общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы", - добавил он."Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. И, начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", - заявил Мантуров.По его словам, свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих планируется задействовать при выпуске высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей.
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денис мантуров, всм
Денис Мантуров, ВСМ
15:45 14.03.2024 (обновлено: 15:50 14.03.2024)
 
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ

Мантуров: поезда для ВСМ в РФ будет строить "Синара", ТМХ поставит компоненты и системы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
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"В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании.
"В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер.
Группа "Синара" построит два новых корпуса на площадке завода "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) для выпуска высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей, инвестиции составят 35 миллиардов рублей, также отметил Мантуров.
"Общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы", - добавил он.
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"Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. И, начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", - заявил Мантуров.
По его словам, свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих планируется задействовать при выпуске высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей.
 
Денис МантуровВСМ
 
 
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