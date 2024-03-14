https://1prime.ru/20240314/vsm-846311131.html
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) -... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:45+0300
2024-03-14T15:45+0300
2024-03-14T15:50+0300
денис мантуров
всм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845862941_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8008c5dc8ca8e495a433af37c74c1155.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. "В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании. "В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер.Группа "Синара" построит два новых корпуса на площадке завода "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) для выпуска высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей, инвестиции составят 35 миллиардов рублей, также отметил Мантуров."Общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы", - добавил он."Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. И, начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", - заявил Мантуров.По его словам, свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих планируется задействовать при выпуске высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей.
https://1prime.ru/20240229/845736002.html
https://1prime.ru/20240222/843137506.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845862941_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_324499bbd30e1970dfe9746eeebc3889.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, всм
Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ
Мантуров: поезда для ВСМ в РФ будет строить "Синара", ТМХ поставит компоненты и системы
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
"В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании.
"В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер.
Группа "Синара" построит два новых корпуса на площадке завода "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) для выпуска высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей, инвестиции составят 35 миллиардов рублей, также отметил Мантуров.
"Общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы", - добавил он.
В метро появятся поезда новой серии "Москва-2024", сообщил Собянин
"Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. И, начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", - заявил Мантуров.
По его словам, свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих планируется задействовать при выпуске высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей.