https://1prime.ru/20240314/vsm-846311131.html

Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ

Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ - 14.03.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о строительстве поездов для ВСМ

Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) -... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:45+0300

2024-03-14T15:45+0300

2024-03-14T15:50+0300

денис мантуров

всм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845862941_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8008c5dc8ca8e495a433af37c74c1155.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. "В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании. "В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер.Группа "Синара" построит два новых корпуса на площадке завода "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) для выпуска высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей, инвестиции составят 35 миллиардов рублей, также отметил Мантуров."Общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы", - добавил он."Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. И, начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", - заявил Мантуров.По его словам, свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих планируется задействовать при выпуске высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей.

https://1prime.ru/20240229/845736002.html

https://1prime.ru/20240222/843137506.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, всм