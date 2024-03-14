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Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник

Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник - 14.03.2024, ПРАЙМ

Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник

Шиитское движение "Ансар Аллах" в Йемене, поддерживаемое Ираном, испытало гиперзвуковую ракету С высокой поражающей способности и готовится внедрить такие... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:40+0300

2024-03-14T09:40+0300

2024-03-14T09:40+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Шиитское движение "Ансар Аллах" в Йемене, поддерживаемое Ираном, испытало гиперзвуковую ракету С высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал, сообщил агентству РИА Новости военный источник, близкий к "Ансар Аллах"."Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час. — Прим. ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Арвийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, после трехмесячных испытаний движение модернизировало свои ракеты и беспилотники, чтобы увеличить их разрушительный эффект. Ранее лидер повстанцев Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет. По его мнению, подобное решение связано с намерением продемонстрировать всем уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире.Он также уточнил, что йеменские силы уже применяли новое оружие в операциях по атаке на корабли и военные суда в Красном и Аравийском морях. Это вызвало удивление США и Великобритании.В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.

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йемен, хуситы, новости